Українцям перерахують тарифи на газ і введуть нову формулу: коли і скільки заплатимо

В Україні з 1 січня 2020 року діятимуть ринкові ціни на газ, як для промисловості, так і для населення. У "Нафтогазі" вже попередили – тариф може значно зрости.

Ще минулий склад Кабінету міністрів затвердив графік лібералізації ринку. Українців у наступному році чекають два важливі кроки – у січні й травні.

Детальніше про те, як і коли переглянуть ціни на блакитне паливо – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

в Україні газ може подорожчати із майже 6 до 8 грн за кубометр;

головна причина – з початком опалювального сезону зростає попит на енергоресурси, а чим він вищий – тим дорожчий товар;

з 1 січня Кабінет міністрів не буде самостійно встановлювати ціни – замість цього діятиме лише одне обмеження.

Чому і коли подорожчає газ

"Ціни на ринку природного газу очікувано відновлюються (з ~ €10/МВт*год до ~ €15/МВт*год). Пройде небагато часу і МВФ зверне увагу на необхідність бути послідовними – підтримувати імпортний паритет на ціни блакитного палива для населення за формулою "Дюссельдорф+" або еквівалентну", – заявив ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Подорожчання блакитного палива в осінній період – справа звичайна. Починається опалювальний сезон, споживання різко виростає, водночас рухається вгору і ціна. Вже з 1 січня 2020-го формула розрахунку тарифу зміниться. Про це йдеться у вже ухваленому і чинному документі №867.

Тарифи на газ

"З 1 січня 2020 року ціна природного газу не може бути вищою за середню арифметичну ціну продажу природного газу для промислових споживачів (за умови оплати до періоду поставки газу)", – зазначено в документі.

А з урахуванням того, що ціна для промислових споживачів у "Нафтогазу" вища, ніж у середньому на ринку, ймовірно, значно збільшиться вона і для звичайних українців. Важливо також зазначити, що рішення про перехід на ринкові ціни вже ухвалено. У чинного Кабміну є право змінити документ, однак тоді доведеться пояснювати МВФ, чому порушили взяті на себе зобов'язання.

Ринкова вартість блакитного палива – одне з важливих умов співпраці з міжнародним кредитором. Тому скасування документа може зірвати переговори. А як тільки Україна залишиться без підтримки Фонду, настрої іноземних інвесторів кардинально зміниться – кредити для країни подорожчають, а невеликий приплив інвестицій, який є зараз, може значно знизитися.

У цій ситуації немає іншого виходу, як виконувати те, що вже затвердили, зазначає аналітик Єгор Комов. "Ринок діє за певними правилами. З жовтня починається зростання. Думаю, що подорожчання у межах 20% цілком нормальна ситуація. Чи можемо ми проігнорувати ринок і утримувати той тариф для населення, який є зараз? Можемо. До чого це призведе? А до того, що ми порушимо не тільки взяті на себе зобов'язання, а й зірвемо запуск повноцінного ринку в сегменті побутових споживачів. Цього не можна робити", – впевнений він.

У коментарі OBOZREVATEL глава біржового комітету Олексій Дубовський прогнозує: уже наступного місяця тисяча кубометрів може подорожчати до $215. "Серед факторів впливу варто вказати постачання скрапленого газу (LNG) до Європи, що зокрема залежить від попиту на ресурс у країнах Азії, котирування нафти і, звісно, погодних умов", – прогнозує експерт.

На що вплине новий тариф на газ

Якщо блакитне паливо подорожчає на 15-20%, то ціни на гарячу воду і тепло можуть зрости в ціні приблизно на 8-15%. По-перше, у структурі зазначених тарифів газ займає до 80%. Як тільки починає підніматися вартість блакитного палива, у підприємств з'являється підстава пропорційно підвищити свої тарифи.

По-друге, у наступному році підприємствам доведеться знову переглядати фонд заробітної плати, що призведе до подорожчання комунальних послуг.

Як писав OBOZREVATEL, уже зараз у тарифах на тепло і гарячу воду передбачені зарплати керівників вищі, ніж офіційно заробляє президент Володимир Зеленський на своєму основному місці роботи. Так, до підвищення фонду заробітної плати директор дніпровського КП "Теплоенерго" заробляв офіційно 38 тис. грн на місяць. Це на 18 тис. грн більше офіційної зарплати глави держави. У той же час керівник "Харківських теплових мереж" Сергій Андрєєв у середньому, судячи з декларації, на основному місці роботи отримував 32 тис. грн на місяць.

Єдиний спосіб значно скоротити витрати на блакитне паливо і опалення – вирішити одну з головних проблем: низький рівень енергоефективності. Незважаючи на високі ціни, українці продовжують опалювати вулиці. Так, приблизно 30-40% тепла втрачається через неутеплені стіни, дахи, підвали, вікна.

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