Українцям перерахували зарплати: як отримати більше

Україна за темпами зростання зарплат випередила ЄС, хоча приріст ВВП все ще не досягає рівня багатьох країн Євросоюзу.

В середньому українці за останні 12 місяців почали заробляти на три тисячі гривень більше.

OBOZREVATEL розібрався, як виросли зарплати українців і що робити, якщо не отримали надбавку.

Зарплати українців зростають швидше за європейські

В Україні середня зарплата за рік зросла приблизно на 3 тисячі гривень. А реальний дохід вже з урахуванням підвищення цін зріс приблизно на 8%. Тобто в середньому, якщо вірити офіційній статистиці, ми розбагатіли на 8,1%.

У більшості розвинених країн заробітні плати зростають менш активно. Для прикладу, італійці за 2018-й почали заробляти лише на 1,4% більше, а в Польщі, де одна з найбільш динамічних економік ЄС, на 5,3%.

Українці на цьому фоні здаються щасливчиками. Що цікаво, динаміка ВВП у Польщі вища. ВВП – це вартість всіх товарів і послуг, які виготовили/надали в країні за минулий рік. Чому ж зарплати ростуть швидше, а ВВП – повільніше? Є декілька відповідей. По-перше, ВВП вимірюють у доларах, а українська гривня одна з найбільш недооцінених валют світу. Тобто, якби гривня зміцнилася до тієї позначки, яку можна вважати економічно обґрунтованою, динаміка ВВП була б значно вищою.

Зарплати в Україні

Наприклад, за даними The Economist (індекс біг маку), долар в Україні має коштувати 9,68 грн. Номінальний ВВП у гривнях торік становив 3,5 трлн, а в доларах – 130,83 млрд. Якби в минулому році курс американської валюти опустився б до того рівня, який The Economist вважає обґрунтованим щодо гривні, то ВВП у доларах міг би бути на 237,2 млрд більшим!

Друга причина активнішого зростання зарплат – висока інфляція. У Польщі ціни в 2018-му зросли на 1,6%, а в Україні – на 9,8%. Ростуть ціни, збільшуються обороти підприємств, підвищуються зарплати співробітників.

Свою версію зростання заробітних плат називають і в Міністерстві фінансів: посилення конкуренції за співробітників (щоб утримати від трудової міграції доводиться платити більше), поліпшення фінансового стану підприємств, підвищення мінімальної заробітної плати. Всі ці фактори також мають свій вплив.

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Економіст Віктор Скаршевський також упевнений: одна з головних причин зростання зарплат – висока конкуренція за українських працівників. Їх переманюють до країн ЄС на вищі заробітні плати, тому українські підприємці змушені пропонувати вигідніші умови.

"Основна причина – дефіцит робочої сили в Україні. Мільйони українських громадян виїхали на заробітки за кордон. Бракує робочої сили в Україні, тому й зростають зарплати. Тобто це тимчасовий фактор, який незабаром себе вичерпає. Держкомстат збирає статистику менш ніж із половини зайнятих в Україні. Так, зайнятих у країні 16 млн осіб, а в статистику потрапляють 7,5 млн працюючих, на яких рахується зарплата", – розповідає економіст.

Зарплати в Україні

До речі, ще в кінці минулого року OBOZREVATEL публікував свій прогноз зростання заробітних плат в Україні, який практично повністю збігся з реальною динамікою. І, згідно зі згаданим прогнозом, середня зарплата станом на грудень 2019-го проб'є позначку в 12 тис. грн, а в січні 2020-го знову знизиться.

Розмір цього відкату залежатиме від того, що буде на той час із мінімалкою. Зараз вона становить 4723 грн. А вже в наступному році може досягти 5,5 тис. грн. Принаймні так обіцяє поки ще чинний прем'єр Володимир Гройсман.

Як заробляти більше

Просити. Прохання про перегляд розміру заробітної плати – звичайна практика, якою українці користуються вкрай рідко. Хтось боїться відмови, інші ж заявляють про те, що хочуть підвищення, тільки вже після того, як знайшли собі інше, більш високооплачуване робоче місце.

Головне в таких проханнях – не розповідати босові про те, що у вас складні життєві обставини або не вистачає грошей на комуналку. Краще формулювання: "що мені зробити, щоб заробляти на 20% більше" або "я хочу заробляти на 20% більше, чи є у мене така можливість?". Є дві головні цілі такого прохання. Перша – дати зрозуміти, що ви хочете заробляти більше й готові працювати ефективніше. Друга – вказати, що нинішня сума вас більше не влаштовує.

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"У мене була така ситуація, коли двоє працівників із одного відділу виконували одну й ту ж роботу. Один вирішив просити прибавку і запропонував другому піти разом із ним до керівника. Той відмовився. В результаті один отримав надбавку, а другий залишився ні з чим. Після цього йти до керівника було вже незручно: виглядатиме так, ніби прийшов тільки через те, що комусь підвищили. І так вийшло, що посада одна і та ж, а зарплати різні", – розповідає HR-експерт Олександр Білоус.

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Виконувати і перевиконувати KPI. Третина всіх роботодавців в Україні погоджуються підвищувати зарплати тільки за умови виконання показників ефективності. Якщо ви не справляєтеся з поставленими завданнями, це може бути суттєвим аргументом для відмови в перегляді окладу.

Підвищення очікує тільки тих, кого цінують на роботі. А для цього недостатньо бути хорошою людиною або потребувати надбавки. Важливо, щоб роботодавець розумів: ви йому потрібні. А для цього мало працювати на "план мінімум".

Також експерти радять вчитися, розширювати свою кваліфікацію і освоювати нові напрямки. "Сучасна людина не може бути фахівцем у своїй вузькій сфері. Якщо раніше можна було закінчити університет і 30 років робити одне і те ж, зараз ситуація змінилася. Кожні декілька років професії змінюються. Щонайменше потрібно бути впевненим користувачем ПК (раніше це навіть у резюме вказували, а зараз – за замовчуванням)", – пояснює експерт з підбору кадрів Катерина Матюх.

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