Українцям перерахували тариф на газ і попередили про зліт: скільки заплатимо

В Україні затвердили новий тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4% – до 4493 грн за тисячу кубометрів. Остаточна ціна буде для всіх різною, бо у кожного підприємства є свій тариф на розподіл.

Однак уже в жовтні черговий перерахунок, відзначають і в "Нафтогазі", і в експертному середовищі, призведе до подорожчання.

Про те, що буде з тарифом на газ найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

в Україні перерахували тариф на газ – в вересні він буде на 3,4% дешевше, ніж в серпні;

вже в жовтні паливо знову стане дорожчати – через зростання курсу долара і попиту (починається опалювальний сезон);

газ може подорожчати на 15% до кінця року.

Нова ціна на газ

Вартість блакитного палива на світовому ринку знижується, долар дешевшає. Все це призводить до падіння тарифів з самого початку року. Всього на 28% з січня.

"Ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його в вересні газзбитам і постачає споживачам, визначена на рівні 4 493,64 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат)", – відзначають в компанії.

З урахуванням податку і всіх платежів, кінцева ціна для українців буде коливатися близько 5,5-6 грн за кубометр. Хоча ще в минулому році в планах Кабміну було підвищення тарифу майже до 10 грн.

Сім'я з трьох осіб з однієї газовою плитою:

84,6 грн за старим тарифом – 63,6 грн за новим тарифом.

Сім'я з трьох осіб в будинку 60 кв. м (опалюється газом):

було 2308 грн (опалення) – буде 1728 грн;

було 138,5 грн (плита і підігрів води) – буде 103,6 грн.

В середньому, згідно з нормами споживання, в опалювальний сезон сім'я з трьох осіб у приватному будинку площею 60 кв. м на опалення, підігрів води та приготування їжі витрачала 2,4 тис. грн за старим тарифом на газ. Якби нові тарифи діяли взимку, за цей же обсяг блакитного палива довелося б заплатити всього близько 1,8 тис. грн. Економія б склала близько 600 грн на місяць.

Вартість блакитного палива, згідно з постановою Кабміну №485, рахується як мінімальна з наступного списку:

ціна для комерційних споживачів за минулий місяць;

середньозважена ціна на українській енергетичній біржі;

ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018-го;

середня митна вартість імпортного газу.

Уже в жовтні ціни можуть вирости

"Із завершенням теплої пори року очікується підвищення попиту на газ і можливе зростання цін на нього – як на європейському ринку, так і в Україні", – відзначають в "Нафтогазі".

До 25 вересня можна купити газ за чинною ціною відразу на всю зиму. Правда, субсидія на таку покупку розповсюджуватись не буде, так що це вигідно тим родинам, які самостійно оплачують рахунки за комуналку.

Тарифи на газ

Зимове подорожчання за різними оцінками може бути від 10 до 15%. Так, аналітик Максим Пархоменко вважає, що блакитне паливо виросте в ціні приблизно на 10%. При цьому експерт припускає, що причина такого подорожчання – девальвація гривні. Самі ж енергоресурси в валюті істотно не зміняться в ціні.

На Українській енергетичній біржі ще в січні тисяча кубометрів газу продавалася за 9,8 тис. грн, а зараз – за 5,5 тис. Глава біржового комітету Олексій Дубовський прогнозує: ціна буде коливатися від $ 145 за тис. куб. м у вересні до $ 215 – в листопаді. "Загалом, європейський ринок перенасичений природним газом. На основі ф'ючерсних цін контрактів на наступний місяць і квартал можна зробити висновок, що різких змін ціни найближчим часом чекати не варто. Серед факторів впливу можна визначити поставки скрапленого газу (LNG) в Європу, що в тому числі залежить від попиту на ресурс в країнах Азії, котирування нафти і, безумовно, погодних умов", – прогнозує експерт.

НБУ також вважає, що ціни значно зростуть ближче до зими. В інфляційному звіті говориться: очікується, що в третьому кварталі поточного року ціни на природний газ стабілізуються, а в подальшому будуть помірно зростати. Раніше регулятор озвучував можливу динаміку подорожчання в межах 15%.

Норвегія, Нідерланди та Україна – країни з найбільшими запасами газу в Європі. При цьому перші дві держави входять в список найбагатших, а Україна пасе задніх. Маючи підтверджені поклади – 590 млрд куб. м (за оцінками "Нафтогазу"), ми щороку змушені витрачати валюту на покупку близько 8-10 млрд кубів блакитного палива.

Опитані OBOZREVATEL експерти впевнені: досягти енергонезалежності і протягом декількох років наростити видобуток газу до 20 млрд куб. м державна компанія цілком здатна. Виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Роман Опімах для прикладу наводить статистику минулого року. "Укргазвидобування" збільшила обсяг на 1,6%, а приватні компанії – більш ніж на 7%.

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