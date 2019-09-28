Українцям дозволили відключатися від опалення та гарячої води: що сталося

Українцям в багатоповерхівках дозволили відрізати свої квартири від центральної системи опалення та гарячого водопостачання. Відповідний порядок визначив Мінрегіонбуд своїм наказом №169, який набув чинновсті в вересні 2019 року.

Як повідомляє видання UBR, системи будинку працюють в комплексі і бажання однієї квартири на відключення повинно бути передбачено при плануванні всього будинку, щоб не було значних втрат для всіх інших, кажуть експерти.

"Послугу по нагріванню води можна замінити бойлером, але за водовідведення платити все одно доведеться. А від рахунків за опалення ніяк не позбутися, хоч зрізав батареї хоч не зрізав, рахунок все одно прийде. Без платіжок можна залишитися, тільки якщо відключитися всім будинком", - розповів провідний експерт "Громадського аудиту" Тарас Галайда.

Ціна на газ The Kiev Times

У разі відключення централізовані послуги можна замінити електричним опаленням або газовим. І воду, відповідно, нагрівати електричним бойлером або газовою колонкою.

На веб-ресурсах органів місцевого самоврядування та виконавців відповідних комунальних послуг повинна бути розміщена інформація про перелік будинків, в яких не менше половини квартир і нежитлових приміщень вже відрізані від центрального опалення і гарячої води.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Підвищення ціни на газ в Україні було одним з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня. 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд вже досягли угоди про зниження ціни на газ в травні, але воно передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вище встановленого Кабміном рівня. 14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона складе 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.

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