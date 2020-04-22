Українцям будуть платити по дві пенсії: Шмигаль розповів про нововведення

Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме паралельно з чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

Про це в інтерв'ю РБК повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ми якраз в п'ятницю розмовляли з міністром соцполітики, пані Лазебною, яка є надзвичайно професійною та реальним спеціалістом в цій галузі, багато років над цим працює і була одною з ініціаторів закону про накопичувальну систему. В неї є напрацювання щодо запровадження якраз страхової пенсійної системи в Україні", – розповів він.

За його словами, накопичувальні пенсії виплачуватимуть паралельно з солідарними (ті, що є зараз). "Коли ти виходиш на пенсію, то можна цей бонус відразу зняти, а можна його розтягнути в часі", – пояснив прем'єр.

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Варто зазначити, що накопичувальна пенсійна система зачепить тих українців, які наразі продовжують працювати. Після введення обов'язкової страхової системи вони повинні будуть частину своєї зарплати відкладати на "другу" пенсію, а досягнувши пенсійного віку, зможуть використовувати ці гроші.

"Але в найближчий перспективі ми зосереджені на бюджетній підтримці пенсіонерів. Вже є комплексна програма, і найближчим часом вона розпочинається з доплат пенсіонерам, яким 80+, по 500 гривень. Друге – це підтримка пенсіонерів виплатами по 1000 гривень. Третє – це індексація пенсій, яка встановлена законом, і це треба зробити. Бо це наш обов'язок – довести пенсії до адекватного рівня", – запевнив Шмигаль.

Крім того, в Кабміні розглядають можливість збільшити темпи підвищення мінімальної заробітної плати. Це дозволить вивести частину зарплати з тіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам віком 80 і більше років вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.