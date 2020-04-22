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22 квітня • оновлено в 11:35
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Українцям будуть платити по дві пенсії: Шмигаль розповів про нововведення

9.1т
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Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка працюватиме паралельно з чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

Про це в інтерв'ю РБК повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ми якраз в п'ятницю розмовляли з міністром соцполітики, пані Лазебною, яка є надзвичайно професійною та реальним спеціалістом в цій галузі, багато років над цим працює і була одною з ініціаторів закону про накопичувальну систему. В неї є напрацювання щодо запровадження якраз страхової пенсійної системи в Україні", – розповів він.

За його словами, накопичувальні пенсії виплачуватимуть паралельно з солідарними (ті, що є зараз). "Коли ти виходиш на пенсію, то можна цей бонус відразу зняти, а можна його розтягнути в часі", – пояснив прем'єр.

Українцям будуть платити по дві пенсії: Шмигаль розповів про нововведення

socportal.info

Варто зазначити, що накопичувальна пенсійна система зачепить тих українців, які наразі продовжують працювати. Після введення обов'язкової страхової системи вони повинні будуть частину своєї зарплати відкладати на "другу" пенсію, а досягнувши пенсійного віку, зможуть використовувати ці гроші.

"Але в найближчий перспективі ми зосереджені на бюджетній підтримці пенсіонерів. Вже є комплексна програма, і найближчим часом вона розпочинається з доплат пенсіонерам, яким 80+, по 500 гривень. Друге – це підтримка пенсіонерів виплатами по 1000 гривень. Третє – це індексація пенсій, яка встановлена законом, і це треба зробити. Бо це наш обов'язок – довести пенсії до адекватного рівня", – запевнив Шмигаль.

Крім того, в Кабміні розглядають можливість збільшити темпи підвищення мінімальної заробітної плати. Це дозволить вивести частину зарплати з тіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам віком 80 і більше років вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
підвищення пенсій пенсії Накопичувальна пенсія
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
"Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет." Сегодня 22 апреля ,уже и в бюджет внесли, а где?
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 250 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Шота мне подсказывает, шо если сейчас, при получении одной пенсии, человек получает в Украине ЭУропЭйсЬку пенсию размером в 100 долларов, то после нововведений этих швондеров, будет получать две пенсии размером - 60 долларов, не?
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Економіка Ринки та компанії

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