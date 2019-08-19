Українців звинуватили у фінансуванні "ДНР": в СБУ розкрили схему

Трьох українців запідозрили у фінансуванні т.зв. "ДНР/ЛНР". Вони поставляли обладнання для шахт на непідконтрольній території. А зароблені кошти нібито йшли на потреби бойовиків.

Про це повідомляють в СБУ. Схема діяла в 2018-2019 роках. Гірниче обладнання по документам нібито експортувалося на адресу російських компаній. Але насправді воно йшло на окуповані території.

"Після перетину російсько-українського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" доставлялася організаторами протиправної схеми "ДНР" для використання на" націоналізованих "підприємствах. Співробітники СБУ задокументували переправлення терористам обладнання на суму 30 млн грн", – кажуть в СБУ.

"Кошти спрямовувались як на фінансування "установ ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької і Луганської областей", – додають у відомстві.

Про підозрі повідомлено гендиректору підприємства (він є депутатом Донецької обласної ради), його заступнику, а також ще одному учаснику злочинної оборудки - за статтею повідомили про підозру за статтею "Фінансування тероризму".

Ще одному учаснику схеми про підозру було повідомлено і червні - це депутат Донецької облради, який, за даними СБУ, був посередником між керівництвом заводу і бойовиками.

Устаткування поставлялося на подоконтрольние бойовикам шахти novosti.dn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження стосовно голови Служби безпеки Василя Грицака і ряду інших посадових осіб з-за можливого створення фальшивих доказів обвинувачення.

Раніше Служба безпеки України затримала терориста "Л / ДНР", який приїхав в Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів. Це учасник проросійських незаконних збройних формувань – житель Краматорська, з 2015 року він воював проти України на боці псевдореспублік.

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