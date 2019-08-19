Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Українців звинуватили у фінансуванні "ДНР": в СБУ розкрили схему

1.8т Читати матеріал російською

Трьох українців запідозрили у фінансуванні т.зв. "ДНР/ЛНР". Вони поставляли обладнання для шахт на непідконтрольній території. А зароблені кошти нібито йшли на потреби бойовиків.

Про це повідомляють в СБУ. Схема діяла в 2018-2019 роках. Гірниче обладнання по документам нібито експортувалося на адресу російських компаній. Але насправді воно йшло на окуповані території.

"Після перетину російсько-українського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" доставлялася організаторами протиправної схеми "ДНР" для використання на" націоналізованих "підприємствах. Співробітники СБУ задокументували переправлення терористам обладнання на суму 30 млн грн", – кажуть в СБУ.

Новини
У мережі показали, як наркобарон Telegrass втік від СБУ в "Борисполі"

"Кошти спрямовувались як на фінансування "установ ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької і Луганської областей", – додають у відомстві.

Про підозрі повідомлено гендиректору підприємства (він є депутатом Донецької обласної ради), його заступнику, а також ще одному учаснику злочинної оборудки - за статтею повідомили про підозру за статтею "Фінансування тероризму".

Ще одному учаснику схеми про підозру було повідомлено і червні - це депутат Донецької облради, який, за даними СБУ, був посередником між керівництвом заводу і бойовиками.

Устаткування поставлялося на подоконтрольние бойовикам шахти

Устаткування поставлялося на подоконтрольние бойовикам шахти

novosti.dn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження стосовно голови Служби безпеки Василя Грицака і ряду інших посадових осіб з-за можливого створення фальшивих доказів обвинувачення.

Раніше Служба безпеки України затримала терориста "Л / ДНР", який приїхав в Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів. Це учасник проросійських незаконних збройних формувань – житель Краматорська, з 2015 року він воював проти України на боці псевдореспублік.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України бойовики шахти
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А еще средства шли на садики, школы, больницы и ненсионерам, от которых отказалась Украина!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Алексей Смирнов, не хватало ещё содержать за наш счёт вжопочленцев, которые стреляют в нашу сторону пфффф хатели в срасею пускай она и содержит. Эта опухоль вместе с крышнамом отлично справляются с развалом недопедерации)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...