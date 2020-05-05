Українців зібралися позбавити пільги на електроенергію

В Україні з 1 січня 2021 року пропонують скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год/місяць електроенергії.

Таку пропозицію розглядають у Національній комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомили "Українські новини" у вівторок, 5 травня. Її в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг озвучив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Нагадаємо, зараз ціна встановлена ​​на рівні 90 коп. за 1 кВт/год в разі, якщо споживається до 100 кВт/год електроенергії на місяць, і 168 коп. – якщо споживається понад 100 кВт/год.

Тариф на електроенергію

Згідно з презентацією НКРЕКП, дане рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень на рік.

Крім того, протягом 2-5 років Комісія пропонує скасувати перехресне субсидування і забезпечити адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

Таке рішення дозволить додатково отримати понад 38 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином вирішили змінити правила надання субсидій для тих, хто має заборгованість із комуналки. Якщо раніше сім'ї мали право на продовження допомоги в разі, якщо у них немає боргу за комунальні послуги більше ніж за два місяці, з 1 травня цю умову пом'якшать до трьох місяців.

В Україні з початку року ціни на газ знизилися на 38%, при цьому тільки за квітень ціну знизили на 15%. Така ж динаміка продовжиться і в травні.