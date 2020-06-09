Українців наступного року чекає новий пенсійний вік: хто не зможе отримати виплату

У 2021 році левова частка українців не зможе вчасно вийти на пенсію. Вимоги щодо стажу збільшать, а для жінок підвищать пенсійний вік.

Про те, як і для кого змінять правила – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кому точно доведеться вийти на пенсію пізніше?

В 2021-му підвищать пенсійний вік для жінок – з 59,5 до 60 років. Це стане останнім етапом перегляду віку виходу на заслужений відпочинок, у результаті якого жінки і чоловіки зрівняються в своїх правах.

Підвищення відбудеться в квітні. В результаті частина українців встигне отримати законну виплату, іншим доведеться чекати дня народження. Варто відзначити, що поетапне підвищення почалося ще в 2011-му.

Кому ще доведеться працювати довше?

Ще одна група тих, кому доведеться довше працювати, – ті, хто не виконали вимоги щодо стажу. В Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. В 2021-му це 28 офіційно відпрацьованих років, а у 2022-му – вже 29 років. В 2028-го кордон збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

в 2020-му – від 27 років стажу;

в 2021-му – від 28 років стажу;

у 2022-му – від 29 років стажу;

в 2023-му – від 30 років стажу;

в 2024-му – від 31 роки стажу;

в 2025-му – від 32 років стажу;

в 2026-му – від 33 років стажу;

в 2027-му – від 34 років стажу;

в 2028-му – від 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

в 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

в 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

в 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

в 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

в 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

в 2020-му – до 17 років стажу;

в 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

в 2023-му – до 20 років стажу;

в 2024-му – до 21 року стажу;

в 2025-му – до 22 років стажу;

в 2026-му – до 23 років стажу;

в 2027-му – до 24 років стажу;

в 2028-му – до 25 років стажу.

Є три "двері". Перша – зовсім залишитися без пенсії. Таке майбутнє загрожує тим, хто офіційно не має і 15 років стажу. Друга – вийти на пенсію в 63 роки. Зараз для цього потрібно від 17 до 27 років стажу, а в 2028-м (останній етап підвищення вимоги) – від 25 до 35 років.

Навіщо підвищувати пенсійний вік?

Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і працюючими зросте майже вдвічі.

Пенсії в Україні

Якщо ситуацію ніяк не змінити, з часом грошей на пенсію може просто не вистачити.

А як самому накопичити на пенсію?

Найнадійнішою і консервативної інвестицією вважається відкриття банківського вкладу. З його допомогою можна не тільки зберегти гроші, а й накопичити їх. Але і тут є свої "але". При закритті банку вкладник має право тільки на 200 тис. грн, інші заощадження просто згорають. Тобто якщо за 20 років накопичити в банку 2 млн грн, після несподіваного закриття повернуть всього лише 10% - 200 тис. Тому краще відкривати рахунки в різних банках таким чином, щоб максимальна сума вкладу не перевищувала 200 тисяч. Щоб диверсифікувати (розділити) ризики, також можна відкрити і валютний рахунок. В середньому українець може відкладати до 30% свого доходу, пояснив фінансовий консультант Олексій Половинкин.

Якщо заробітна плата стабільно знаходиться на рівні $500, то за 20 років можна накопичити $36 тисяч. На безбідну старість цієї суми може не вистачити, але і голодувати не доведеться. Якщо ж українцю з середньою зарплатою в Києві почати збирати в 25 років, то до 60 років можна зібрати близько $63 тис. Варто враховувати, що розрахунки – орієнтовні і не враховують відсотки за банківськими вкладами.

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