Українців в червні чекає новий курс долара: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара в найближчий тиждень може опуститися до 26,5 грн/$, втративши близько 20 коп. у вартості.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Єгор Комов. "З одного боку введення адаптивного карантину призвело до незначної активізації покупців і продавців валюти, з іншого ж ми бачимо, що імпорт все ще перебуває на досить низькому рівні, також все ще є надія на те, що кредит від МВФ буде затверджений в першій половині червня", – розповідає Комов.

Курс долара

Як мінімум перший тиждень червня, впевнені опитані OBOZREVATEL аналітики, національна валюта стане плавно дешевшати по відношенню до долара. Експортери утримуються від активного продажу валюти у зв'язку з погашенням ПДВ та отриманням гривні, водночас іноземні інвестори продовжують виходити з ОВДП.

Які новини вплинули на курс долара:

Кабінет міністрів оголосив план дій щодо подолання наслідків кризових явищ, викликаних Сovid-19 і карантину;

уряд допускає скорочення ВВП країни в 2020 році на 4-8% в порівнянні з 2019 роком;

Нацбанк очікує піку рівня безробіття через коронавируса в другому кварталі поточного року. Раніше повідомлялося, що кількість безробітних в Україні через карантин виросло в травні на 48% – до 456,8 тис. осіб;

Україна на початку червня може отримати кредитний транш МВФ (прогноз прем'єрміністра Дениса Шмигаль).

Зауважимо, доти, поки МВФ офіційно не погодив меморандум, Україна взяла на себе зобов'язання не оголошувати умови кредиту. Однак в ЗМІ вже з'явилася версія меморандуму: Кабмін повинен скасувати регуляцію ціни на газ. Тобто тариф буде формуватися згідно ринкових механізмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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