Постанова Кабміну, мета якої – прибрати корупцію в будівельній галузі, може взагалі залишити цю сферу без будь-якого контролю та дозволити в рамках закону вести незаконне, по суті, будівництво.

Про це заявив експерт із питань земельного законодавства Георгій Могильний у блозі на "Наших грошах". На його думку, під керівництвом нового віцепрем'єра, голови Мінрегіону Дениса Шмигаля в законодавстві виникає просто неймовірна кількість шпарин.

"Планується за ДАБІ залишити тільки дозвільну функцію, а архітектурно-будівельний контроль та нагляд разом із частиною інших повноважень ДАБІ передати знову Державній інспекції містобудування та Мінрегіону. Водночас Кабмін принципово змінює правила дозволів і контролю", – коротко описав те, що відбувається, Могильний.

Корупція в будівництві

Чим може загрожувати реформа

Архітектурно-будівельний контроль зупиняється на невизначений термін.

Передбачається, що буде призупинено дію порядку здійснення державою архітектурно-будівельного контролю. Щойно Кабмін поставить на паузу раніше затверджений нею порядок, проведення перевірок стає неможливим. Також Кабмін зупиняє на перехідний період здійснення контролю не тільки ДАБІ, а й усіма місцевими органами ДАБІ, створені в структурі КМДА і виконавчих комітетів інших міст.

"Скільки часу триватиме процес запуску роботи Державної інспекції містобудування, неможливо передбачити. Забудовники отримали чіткий сигнал від влади: якщо можете залучати у людей гроші на будівництво, робіть це так, як вважаєте найбільш ефективним, незважаючи на законодавство, а ми підстрахуємо", – пояснив Могильний.

Відповідність будови Генплану перевіряти не будуть

"Все містобудівне законодавство ґрунтується на одній нормі: право на забудову реалізується відповідно до вимог містобудівної документації. Але саме дотримання цього правила перевіряти не будуть. І навіть якщо інспектору буде відомо про порушення Генплану, зонінгу або ДПТ (детальний план будівництва), але уповноважений орган видав незаконно МУО (містобудівні умови і обмеження), то замовнику будуть зобов'язані надати дозвіл, якщо немає інших порушень, зазначених в короткому переліку питань для перевірки. Чому так прописали? Щоб повністю зняти відповідальність із державних органів, водночас залишивши можливість незаконно будувати. З посадовців ДАБІ остаточно знімається вся відповідальність за найбільш принципові порушення, а винними будуть або забудовник з проєктувальником, або посадові особи органів місцевого самоврядування "зі своєю колективною відповідальністю", – написав Могильний.

З держорганів повністю знімається відповідальність за перевірку якості будинків

"По-перше, планується зобов'язати проводити перевірку на основі чек-листа з чітко визначеним переліком питань до перевірки. А всі встановлені питання до перевірки – це наявність і правильність ведення виконавчої документації і забезпечення вимог до доступності маломобільних груп населення. Забудьте про перевірки виконання вимог ДБН, дотримання проекту будівництва, зразки матеріалів, експертизи при необхідності. З держорганів повністю знімається відповідальність навіть за перевірку якості побудованого і дотримання проєкту. Якщо у забудовника є виконавча документація, то все добре, і неважливо, що і як він побудував. Маломобільні групи населення можуть зручно пересуватися по об'єкту? Ось і добре. А те, що сам об'єкт може бути де-факто крематорієм або розвалитися – державу не хвилює", – пояснив експерт.

Чим ці зміни можуть обернутися в комплексі

Могильний написав, що дозвіл на будівництво не є доказом його законності. ДАБІ зараз не зобов'язана перевіряти законність будівництва в разі надання на нього дозволу, а запропоновані Кабміном зміни додатково позбавляють ДАБІ навіть права проводити повноцінну перевірку законності за наявності дозволу.

"Перевірки в порядку контролю під час будівництва не передбачають обов'язкової перевірки законності самого будівництва, якщо є дозвіл. За таких умов введення в експлуатацію залишається останньою можливістю для контролю за законністю і усунення виявлених порушень. І цю можливість ліквідують, водночас знімаючи відповідальність за якість побудованого. А що з корупцією? Тут все добре – де-юре корупція просто зникне! Саме де-юре зникне, але де-факто її стане ще більше", – підсумував Могильний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівненській області фірма "Фермерське господарство Полісся", яку називають підставною, привласнила майже 100 гектарів сільськогосподарських земель, частину з яких мали віддати під забудову для учасників бойових дій на Донбасі.

Раніше майже 323 га земель держпідприємства "Пуща-Водиця" в Оболонському районі Києва незаконно відчужені в Держгеокадастру, організувавши злочинну схему з ветеранами АТО.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!