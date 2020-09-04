Українців намагаються "нагріти" на скасуванні паперових трудових? Хто може заробити на "цифровізації"

В Україні зробили крок до скасування паперових трудових книжок і створення електронного реєстру. Мовляв, усі дані внесуть у єдину базу, пенсії призначатимуть автоматично, а паперові трудові можна буде повністю замінити.

Однак, прикриваючись правильними словами, можновладці створили можливість розпиляти ще один бюджет – на створення і функціонування інформаційно-аналітичної платформи. Гроші, зокрема, дадуть скандальному Фонду соціального страхування, який, за інформацією OBOZREVATEL, повністю контролюється главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і нардепкою від "Слуги народу" Галиною Третьяковою.

Про те, хто і як зможе заробити на "цифровізації" – читайте в матеріалі.

Введення електронних трудових книжок – ідея правильна й давно назріла. Її підтримують усі сторони: і держава, і роботодавці і самі співробітники. Для цього будуть використовувати електронний реєстр при Пенсійному фонді.

Проблема ж полягає в тому, що в чинній редакції документа передбачається, що кошти на функціонування реєстру отримає зокрема й скандальний Фонд соціального страхування. Закон прописаний так, що чіткого визначення, хто і як буде формувати реєстр, немає.

Отже, ймовірно, щоб не використовувати вже наявний реєстр Пенсійного фонду, в документі прописано величезний перелік інформації, яка повинна потрапити в реєстр. Починаючи від адреси та освіти й закінчуючи номером телефону і страховими випадками.

Тобто замість того, щоб розширити інформацію вже наявного реєстру Пенсійного фонду, доповнити його даними до 2000 року, законопроєкт передбачає розроблення фактично нового реєстру, який, крім іншого, повинен наповнювати і Фонд соціального страхування.

Що це означає? Декларуючи правильні наміри, "слуги народу" дадуть можливість підконтрольній організації освоїти велику суму коштів на "інформаційні технології".

Спроби роздмухати бюджет на IT у Фонду соціального страхування були ще кілька місяців тому. У розпорядження OBOZREVATEL потрапив лист, спрямований керівнику фонду від імені першого заступника міністра соцполітики. У ньому говориться, що відомство замовило програмне забезпечення на 8,2 млн грн, а потім з якоїсь причини збільшили бюджет до 14,4 млн.

Через численні порушення керівництво фонду звільнили, зараз відомством керує тимчасова глава. За інформацією OBOZREVATEL, звільнену директорку Олену Думу було призначено за допомогою протекції глави Офісу президента Андрія Єрмака та за підтримки голови комітету з соцполітики Галини Третьякової.

Ця ж Третьякова розробила законопроєкт, який дозволить виділити з бюджету кошти на роботи, пов'язані з функціонуванням інформаційно-аналітичної системи Фонду соцстраху. Його ухвалили в першому читанні.

OBOZREVATEL звертається до Кабінету міністрів, парламенту та президента Володимира Зеленського з вимогою до другого читання доопрацювати законопроєкт про скасування паперових трудових книжок і вивести з нього корупційні ризики.

Також ми вимагаємо від НАЗК досліджувати спроби виділити кошти Фонду соціального страхування, який фактично опинився в заручниках інтересів політичних груп і, ймовірно, може бути використаний для особистого збагачення.