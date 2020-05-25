Українці знаходять роботу в сільському господарстві і заробляють по 7 тисяч – Служба зайнятості

В Україні через карантин і економічну кризу кількість вакансій скоротилася на 55%, на одне робоче місце в середньому претендує 10 осіб, а більшість пропозицій – в сільському господарстві і на зарплату в 7 тис. грн.

Про це йдеться в статистиці Державної служби зайнятості. Так, за період карантину в базі даних державної служби зайнятості налічувалося 112 тис. вакансій, що на 55% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7 тис. грн. При цьому кількість претендентів в Чернігівській області становила 28 осіб на одне робоче місце, а в Києві - – 2 особи.

За період карантину вже працевлаштовано 104 тис. осіб (з них - 70 тис. безробітних). Порівняння статистики показує, що це на 49% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Українці знаходили роботу в наступних сферах:

68% – в сільському господарстві;

8% – в переробній промисловості;

7% – в сфері торгівлі;

3% – в будівництві;

3% – в державному управлінні;

2% – в сфері транспорту та кур'єрської діяльності.

"У поширенням дистанційної роботи та надання послуг онлайн може залишитися попит на кур’єрів, онлайн-викладачів, ІТ-спеціалістів, зокрема у сфері розробки сайтів тощо. При цьому скоротиться попит на працівників у галузях, які не зможуть повноцінно функціонувати протягом певного часу після завершення карантину, зокрема, у туристичній сфері, ресторанному та готельному бізнесі, на авіаційному та залізничному транспорті, у сфері відпочинку та розваг", – прогнозують в Службі зайнятості.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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