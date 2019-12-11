Українці заплатять за газ за новими тарифами: скільки коштуватиме куб і на що погодився Путін

Українці вже у січні платитимуть за кожен куб газу приблизно на 70 коп. більше. "Нафтогаз" перерахував ціну на блакитне паливо на зиму і вже встиг озвучити тариф.

Незважаючи на зустріч Зеленського з Путіним, домовитися про новий транзитний контракт на 2020-й так і не вдалося. Через це без блакитного палива ризикують залишитися міста на півдні України.

Детальніше про те, скільки українці заплатять наступного року і чого чекати від знижки Путіна, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Путін, Зеленський і газ: домовилися домовитися

Газове питання все ще не вирішене, хоча і Володимир Зеленський, і глава Кремля позитивно оцінили можливе підписання нового контракту. В експертних колах напередодні зустрічі також зазначали: особливих проблем з обговоренням транзиту бути не повинно. Але ось чітких термінів, коли підпишуть контракт і розуміння того, чи готують його взагалі, немає.

В чому питання:

З 1 січня контракт на транзит російського газу територією України завершується;

нам потрібен новий контракт, бо отримані від транзиту гроші – більш ніж 3% нашого ВВП;

без нового контракту на транзит у нас може не вистачити газу на забезпечення деяких територій (зокрема півдня країни);

Росії потрібен новий контракт, бо "Північний потік-2" не добудований і без нас вони не зможуть постачати блакитне паливо до ЄС.

Володимир Путін, відповідаючи на запитання про перспективи підписання нового контракту, процитував дитячий віршик і потім повторив уже добре відомий посил про знижку у 25%. Що цікаво, вперше про "на чверть дешевше" російська влада заявила ще під час зустрічі з опозиційними політиками Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком. Ті без жодних санкцій від офіційної влади для чогось поїхали домовлятися у Москву.

Ціна на газ із того часу змінилася, але Путін все ще обіцяє знижку у 25% за певних умов. Щоправда, цього разу він коректно уточнив, що йдеться про знижки виходячи з цін для промислових споживачів.

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Мовляв, вартість газу для населення датується (частково покривається), тому економічно правильніше відштовхуватися від ринкової ціни. На цю пропозицію вже неодноразово відповідали в "Нафтогазі". Там пояснили: якщо взяти європейську ціну і відняти від неї вартість транспортування (оскільки переправляти до ЄС дорожче, ніж до сусідньої з РФ України), то вийде та сама знижка у 25%.

Експерти сходяться на думці: Путін зацікавлений в тому, щоб підписати контракт. Мовляв, поки газопровід "Північний потік-2" не запустили, йому доведеться користуватися української ГТС. Але якщо раніше Росія пропонувала підписати контракт всього на один рік, за словами Зеленського, йому вдалося домовитися про істотніші терміни. "Тут уже я бачу, що вже не йдеться про контракт на один рік. Всі зняли це з обговорення. Тобто на скількись років. Я наполягав на 10 роках...", – пояснив президент.

Експерт-міжнародник Андрій Каракуц зазначає: запуск "Північного потоку-2" блокується США, тому РФ важливо, щоб Зеленський пішов на підписання нового документа.

"Зараз транзит газу через "Турецький потік" або "Північний потік-2" насправді блокуються США, тобто для Путіна важливо, щоб Зеленський погодився на якийсь прямий контракт, який би дозволив РФ певний час бути головним постачальником газу на європейський ринок", – пояснює Андрій Каракуца,

Скільки заплатять українці

В "Нафтогазі" вже підрахували: кубометр без урахування ПДВ і транспортування коштуватиме 5,5 грн на весь опалювальний сезон. Як підрахував OBOZREVATEL, у середньому українцям кубометр коштуватиме 7,6 грн. Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук озвучував цифру у приблизно 8 грн. Але тут важливо враховувати, що в різних регіонах буде різна ціна.

Причина – на доставку, наприклад, до Києва та до Одеси витрачають різні суми. Тому і кінцева вартість куба відрізнятиметься.

Тобто блакитне паливо (якщо порівнювати грудень 2018-го із груднем 2019-го) за 12 місяців на відкритому ринку подешевшало на 49,5%, а українцям пропонують тариф, який на 15% вище, ніж до опалювального сезону, і всього на 7% нижче, ніж у минулому опалювальному сезоні. Фактично можна зробити три коротких висновки:

Кабмін ухвалив рішення підвищити тариф на газ на 15%;

на відкритому ринку газ подешевшав за рік на 49,5%, але українці цього не відчують;

твердження, що газ подешевшав – велике перебільшення.

Варто враховувати, що найбільше подорожчання відчують ті, хто опалює будинки і квартири блакитним паливом. Для них суми у платіжках будуть вагомими. Наприклад, за чинним тарифом 500 кубів газу (цього за економного споживання може вистачити на кілька місяців) коштуватимуть 3,5 тис. грн, а за новим тарифом взимку – 3,85 тис. грн.

І хоча в Кабміні розповідають про нові способи знизити тарифи на комуналку і більш ніж вигідний тариф на газ, насправді взимку українцям доведеться платити більше. Така ситуація повторюється з року в рік. Зростає споживання блакитного палива, отже, збільшується і вартість енергоресурсів.

І навіть якщо Зеленський не допустить "газову війну" і зможе домовитися з Путіним, обіцяну знижку у 25% звичайні споживачі на собі не відчують.

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