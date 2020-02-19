Українці заплатять нові податки, а ставки зміняться: нова реформа стосуватиметься кожного

Українці платитимуть менше податків зі своїх доходів, але розщедряться за нерухомість і дорогі автомобілі. Кабінет міністрів, Державна податкова служба та "Слуга народу" розробляють податкову реформу.

Частину ставок знизять, інші ж навпаки – підвищать. Співрозмовники у владних кабінетах кажуть: поки реформа лише розробляється, але вже до 1 квітня мають бути перші публічні пропозиції.

У різних гілках влади озвучуються ідеї знизити ПДФО (податок на доходи фізосіб) з фактично 19,5% до 15%. Детальніше про те, хто і як хоче переглянути податки в Україні – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що пропонують

ПДФО знизити з 19,5 до 15%;

скасувати податок на прибуток;

підвищити податок на нерухомість;

підвищити екологічний податок;

скасувати єдиний соціальний внесок.

Поки серед усіх обіцяних нововведень офіційно чиновники обговорюють лише зниження ставки ПДФО – з 19,5% до 15%. "Мінфін аналізує можливість зниження ставки ПДФО до 15% (зараз 18+1,5%). Це один із кроків, які уряд планує для покращення бізнес-клімату", – заявили у пресслужбі відомства.

Що це означає для простих українців? Зараз, наприклад, з "брудної" зарплати у 20 тис. грн треба віддати державі 8,3 тис. грн. Якщо податок знизять до 15%, то загальне податкове навантаження знизиться до 7,4 тис. Тобто можна буде "заощадити" 900 грн. Питання в тому, чи віддасть ці гроші роботодавець своєму працівнику, чи витратить на створення нових робочих місць, або ж залишить у своїй кишені.

Інший приклад: якщо ви здаєте в оренду квартиру за 10 тис. грн і при цьому не ховаєтеся від податкової, зараз доводиться віддавати 1,9 тис., а за новими правилами – 1,5 тис.

До чого це призведе:

роботодавці зможуть заощадити на відрахуваннях із заробітних плат;

українці, які мають додатковий "білий" заробіток, зможуть заощадити;

надходження до бюджету скоротяться;

роботодавці отримають можливість відкривати нові робочі місця.

Головне питання "з новим ПДФО", розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко – чи вдасться покрити "діру" через нижчі збори. Наприклад, у 2019-му бюджет України отримав 109 млрд грн ПДФО. А це 11% від усіх надходжень.

Як підрахував Мазуренко, якщо самі доходи не виростуть (а це щонайменше перший рік), надходження можуть скоротитися до 83 млрд. Чи вдасться компенсувати "діру" в 23 млрд підвищенням інших податків – велике питання.

"Я б хотів звернути увагу і на інший аспект. У багатьох країнах ПДФО нижче, але там і менший рівень тіньової зайнятості. Там люди подають податкові декларації, а у нас це нормально – ховати дохід. Якщо ми знижуємо податки, паралельно потрібно вводити контроль. Тільки там можна чогось досягти", – розповідає Мазуренко.

"Якщо ми знижуємо податки, паралельно треба вводити контроль. Тільки там можна чогось досягти", – розповідає Мазуренко.

Українці справді не звикли звітувати про свої доходи. Зовсім нещодавно у ЗМІ просочилася "качка" про те, що податкова нібито стягуватиме новий податок з поповнення банківських карток. Насправді йдеться тільки про те, що на кожну зароблену тисячу треба заплатити прибутковий податок.

Податки в Україні planet.su

У багатьох країнах ЄС банки перевіряють, звідки клієнт узяв гроші для того, щоб поповнити свій рахунок. І якщо виявиться, що це "тіньові" кошти, доведеться відповідати перед законом. У нас же ніхто нікого не перевіряє і чутки про те, що такі перевірки розпочнуться, викликають суспільний резонанс.

"Інформація про те, що вводиться новий податок і тепер обкладатимуться всі кошти, які надходять на приватні карти, не відповідає дійсності. Оподаткування здійснюватиметься виключно у випадках, передбачених чинним законодавством", – заявили у Державній податковій службою.

До речі, українці, відповідно до закону, повинні платити (без урахування 1,5% військового збору):

18% – дохід, заробітна плата;

5% – відсотки по акціях або дивіденди від корпоративних прав (від українських компаній);

9% – відсотки або дивіденди від іноземних компаній;

5% – продаж другого об'єкта нерухомості за рік.

Закон зобов'язує самостійно заповнювати декларацію в податкову. Наприклад, в січні свої доходи показали 384 мільйонери. Найбагатший з них за 2019-й задекларував 200 млн грн, які дісталися йому у спадок. Зрозуміло, з цього доходу довелося заплатити ПДФО.

Податок хочуть розділити: більше отримуєш – більше платиш

Так звана прогресивна шкала ПДФО (податок на доходи фізосіб) діє у 22 з 28 країн ЄС, і вже незабаром її можуть впровадити і в Україні. Відповідні нововведення описані в законопроєкті "Про внесення змін до ст. 167 Податкового кодексу". Автор – нардеп від монобільшості Олександр Дубінський.

Майже в половині країн ЄС максимальна ставка податку – понад 40%, а в 4-х країнах ставка податку дорівнює або перевищує 50%. У нас же всі платять 18%. І з мільйона, і з п'яти тисяч гривень. За новими ж правилами діятиме шкала: від 18 до 54%. Детальніше можна дізнатися, ознайомившись із інфографікою.

Навіщо Україні податкова реформа?

І прем'єр-міністр Олексій Гоначрук, і профільні міністри вже неодноразово заявляли: в Україні треба знижувати податки. Мовляв, тоді бізнес створюватиме робочі місця і розвиватиме підприємства.

Наприклад, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов взагалі пропонує: скасувати єдиний соціальний внесок (22% зарплати, гроші йдуть до Пенсійного фонду, на страхування на випадок інвалідності тощо), знизити ПДФО (18% плюс 1,5% військового збору, поповнює загальну казну та місцеві бюджети).

Податки в Україні

А щоб бюджет не виявився порожнім, замість цього хочуть підвищити інші податки, наприклад, податок на нерухомість. Джерела OBOZREVATEL у Кабміні вже розповідали, що під підвищення може потрапити також екологічний податок, податки на автомобілі. Ідея проста: за експлуатацію ресурсів і розкіш доведеться платити більше, а за інвестиції та робочі місця – менше.

"Треба максимально знизити податки на працю. А звідки ж узяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, вчених та на пенсії? Я б запропонував збільшити податки на активи – нерухомість та ін.", – заявив Тимофій Милованов.

Чи вийде у Кабміну впровадити ефективну податкову реформу – питання часу. Однак уже очевидно – без контролю за сплатою податків і внесків ніякі зниження результату не дадуть. Бізнес завжди намагатиметься мінімізувати витрати, і якщо немає жорстких штрафів і покарань за порушення, частина підприємців завжди йтиме легким шляхом.

Більше того, кілька років тому ЄСВ вже знижували майже вдвічі. Це призвело лише до виникнення величезної діри в бюджеті Пенсійного фонду. Роботодавці зарплати не підвищили, а зекономлені гроші залишили у своїх кишенях.

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