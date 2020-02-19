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19 лютого • оновлено в 14:00
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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

Українці заплатять нові податки, а ставки зміняться: нова реформа стосуватиметься кожного

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Українці платитимуть менше податків зі своїх доходів, але розщедряться за нерухомість і дорогі автомобілі. Кабінет міністрів, Державна податкова служба та "Слуга народу" розробляють податкову реформу.

Частину ставок знизять, інші ж навпаки – підвищать. Співрозмовники у владних кабінетах кажуть: поки реформа лише розробляється, але вже до 1 квітня мають бути перші публічні пропозиції.

У різних гілках влади озвучуються ідеї знизити ПДФО (податок на доходи фізосіб) з фактично 19,5% до 15%. Детальніше про те, хто і як хоче переглянути податки в Україні – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що пропонують

  • ПДФО знизити з 19,5 до 15%;

  • скасувати податок на прибуток;

  • підвищити податок на нерухомість;

  • підвищити екологічний податок;

  • скасувати єдиний соціальний внесок.

Поки серед усіх обіцяних нововведень офіційно чиновники обговорюють лише зниження ставки ПДФО – з 19,5% до 15%. "Мінфін аналізує можливість зниження ставки ПДФО до 15% (зараз 18+1,5%). Це один із кроків, які уряд планує для покращення бізнес-клімату", – заявили у пресслужбі відомства.

Українці заплатять нові податки, а ставки зміняться: нова реформа стосуватиметься кожного

Що це означає для простих українців? Зараз, наприклад, з "брудної" зарплати у 20 тис. грн треба віддати державі 8,3 тис. грн. Якщо податок знизять до 15%, то загальне податкове навантаження знизиться до 7,4 тис. Тобто можна буде "заощадити" 900 грн. Питання в тому, чи віддасть ці гроші роботодавець своєму працівнику, чи витратить на створення нових робочих місць, або ж залишить у своїй кишені.

Інший приклад: якщо ви здаєте в оренду квартиру за 10 тис. грн і при цьому не ховаєтеся від податкової, зараз доводиться віддавати 1,9 тис., а за новими правилами – 1,5 тис.

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До чого це призведе:

  • роботодавці зможуть заощадити на відрахуваннях із заробітних плат;

  • українці, які мають додатковий "білий" заробіток, зможуть заощадити;

  • надходження до бюджету скоротяться;

  • роботодавці отримають можливість відкривати нові робочі місця.

Головне питання "з новим ПДФО", розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко – чи вдасться покрити "діру" через нижчі збори. Наприклад, у 2019-му бюджет України отримав 109 млрд грн ПДФО. А це 11% від усіх надходжень.

Як підрахував Мазуренко, якщо самі доходи не виростуть (а це щонайменше перший рік), надходження можуть скоротитися до 83 млрд. Чи вдасться компенсувати "діру" в 23 млрд підвищенням інших податків – велике питання.

"Я б хотів звернути увагу і на інший аспект. У багатьох країнах ПДФО нижче, але там і менший рівень тіньової зайнятості. Там люди подають податкові декларації, а у нас це нормально – ховати дохід. Якщо ми знижуємо податки, паралельно потрібно вводити контроль. Тільки там можна чогось досягти", – розповідає Мазуренко.

"Якщо ми знижуємо податки, паралельно треба вводити контроль. Тільки там можна чогось досягти", – розповідає Мазуренко.

Українці справді не звикли звітувати про свої доходи. Зовсім нещодавно у ЗМІ просочилася "качка" про те, що податкова нібито стягуватиме новий податок з поповнення банківських карток. Насправді йдеться тільки про те, що на кожну зароблену тисячу треба заплатити прибутковий податок.

Податки в Україні

Податки в Україні

planet.su

У багатьох країнах ЄС банки перевіряють, звідки клієнт узяв гроші для того, щоб поповнити свій рахунок. І якщо виявиться, що це "тіньові" кошти, доведеться відповідати перед законом. У нас же ніхто нікого не перевіряє і чутки про те, що такі перевірки розпочнуться, викликають суспільний резонанс.

"Інформація про те, що вводиться новий податок і тепер обкладатимуться всі кошти, які надходять на приватні карти, не відповідає дійсності. Оподаткування здійснюватиметься виключно у випадках, передбачених чинним законодавством", – заявили у Державній податковій службою.

До речі, українці, відповідно до закону, повинні платити (без урахування 1,5% військового збору):

  • 18% – дохід, заробітна плата;

  • 5% – відсотки по акціях або дивіденди від корпоративних прав (від українських компаній);

  • 9% – відсотки або дивіденди від іноземних компаній;

  • 5% – продаж другого об'єкта нерухомості за рік.

Закон зобов'язує самостійно заповнювати декларацію в податкову. Наприклад, в січні свої доходи показали 384 мільйонери. Найбагатший з них за 2019-й задекларував 200 млн грн, які дісталися йому у спадок. Зрозуміло, з цього доходу довелося заплатити ПДФО.

Податок хочуть розділити: більше отримуєш – більше платиш

Так звана прогресивна шкала ПДФО (податок на доходи фізосіб) діє у 22 з 28 країн ЄС, і вже незабаром її можуть впровадити і в Україні. Відповідні нововведення описані в законопроєкті "Про внесення змін до ст. 167 Податкового кодексу". Автор – нардеп від монобільшості Олександр Дубінський.

Майже в половині країн ЄС максимальна ставка податку – понад 40%, а в 4-х країнах ставка податку дорівнює або перевищує 50%. У нас же всі платять 18%. І з мільйона, і з п'яти тисяч гривень. За новими ж правилами діятиме шкала: від 18 до 54%. Детальніше можна дізнатися, ознайомившись із інфографікою.

Українці заплатять нові податки, а ставки зміняться: нова реформа стосуватиметься кожного

Навіщо Україні податкова реформа?

І прем'єр-міністр Олексій Гоначрук, і профільні міністри вже неодноразово заявляли: в Україні треба знижувати податки. Мовляв, тоді бізнес створюватиме робочі місця і розвиватиме підприємства.

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Наприклад, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов взагалі пропонує: скасувати єдиний соціальний внесок (22% зарплати, гроші йдуть до Пенсійного фонду, на страхування на випадок інвалідності тощо), знизити ПДФО (18% плюс 1,5% військового збору, поповнює загальну казну та місцеві бюджети).

Податки в Україні

Податки в Україні

А щоб бюджет не виявився порожнім, замість цього хочуть підвищити інші податки, наприклад, податок на нерухомість. Джерела OBOZREVATEL у Кабміні вже розповідали, що під підвищення може потрапити також екологічний податок, податки на автомобілі. Ідея проста: за експлуатацію ресурсів і розкіш доведеться платити більше, а за інвестиції та робочі місця – менше.

"Треба максимально знизити податки на працю. А звідки ж узяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, вчених та на пенсії? Я б запропонував збільшити податки на активи – нерухомість та ін.", – заявив Тимофій Милованов.

Чи вийде у Кабміну впровадити ефективну податкову реформу – питання часу. Однак уже очевидно – без контролю за сплатою податків і внесків ніякі зниження результату не дадуть. Бізнес завжди намагатиметься мінімізувати витрати, і якщо немає жорстких штрафів і покарань за порушення, частина підприємців завжди йтиме легким шляхом.

Більше того, кілька років тому ЄСВ вже знижували майже вдвічі. Це призвело лише до виникнення величезної діри в бюджеті Пенсійного фонду. Роботодавці зарплати не підвищили, а зекономлені гроші залишили у своїх кишенях.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
Державна податкова служба (ДПС) податки
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Опять чубатых обманули.. Как правило когда вводят прогрессивную шкалу налогообложения, для самых бедных налоги снижают или совсем обнуляют, чтобы те кто зарабатывает больше мог эту разницу восполнить, тут же обычное повышение налогов для тех кто зарабатывает больше, для тех же кто меньше всех зарабатывает собственно ничего не изменится.. Зато сколько пафоса было когда в России НДС увеличили на 2%.
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Про Павло
Про Павло
Налоговая реформа без борьбы с офшорами? И где в Европе есть частные предприниматели? Просто хотят поднять налоги на белые зарплаты в среднем. Просто белых зарплат станет еще меньше.
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