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3 квітня • оновлено в 11:54
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Українці за час карантину стали на 60% частіше шукати роботу

1.2т
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В Україні за перші два тижні карантину кількість шукачів роботи збільшилася на 60% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це з посиланням на аналітику hh.ua | grc.ua повідомляє видання ubr. Роботу активно шукають як фахівці-початківці, так і вже досвідчені топменеджери. Резюме розміщуються на сайтах з працевлаштування, в соціальних мережах і тематичних Telegram-каналах.

Українці за час карантину стали на 60% частіше шукати роботу

Однак у ситуації, що склалася, роботодавці не поспішають розширювати штат. Радше, навпаки: наявних колег вони перевели на віддалену роботу або відправили у відпустку за свій кошт, а пошук нових співробітників призупинили.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
працевлаштування робота
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