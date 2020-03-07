Українці, які офіційно працюють, можуть повернути сплачені податки: хитрощі закону

Українці з офіційною роботою мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку за минулий рік. Гроші дають у випадку, якщо в минулому році платник податків витрачав гроші на іпотеку, лікування, освіту або страховку.

Як підрахував OBOZREVATEL, якщо на іпотеку (відсотки), навчання або лікування в минулому році витратили 20 тис. грн, в цьому році можна отримати компенсацію в розмірі 3600 грн. Розмір компенсації обчислюється за формулою: Сума витрачених коштів × 18%.

Податки в Україні

Якщо розмір офіційної зарплати за минулий рік склав 156 тис. Грн (13 тис. на місяць), компенсацію можна отримати на витрати загальною сумою не більше річного доходу.

Також важливо відзначити, що компенсацію можуть отримати громадяни України, які витратили гроші в українських компаніях. Тобто якщо відправитися на лікування, наприклад, в Ізраїль, на компенсацію розраховувати не варто.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українці, які мають додатковий дохід, зобов'язані самостійно його задекларувати і сплатити податок у розмірі 18%. Для цього потрібно заповнити декларацію в своїй податковій за місцем реєстрації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!