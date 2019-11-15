Українці виступили проти продажу землі іноземцям: Шустер провів опитування

Більше 2/3 українців виступили проти того, щоб іноземцям дозволили купувати сільськогосподарську землю.

Про це повідомили в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 15 листопада.

У програмі показали сюжет про іноземця, який став успішним фермером в Україні. Глядачі в студії оцінили його історію, висловивши підтримку понад 90%.

При цьому на запитання, чи варто дозволити іноземцям купувати українську землю, 71% відповів негативно. "За" виступили лише 29%.

Українці проти продажу землі іноземцям

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні. Так, уже у жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!