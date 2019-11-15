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15 листопада • оновлено в 23:47
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/ Ринки та компанії

Українці виступили проти продажу землі іноземцям: Шустер провів опитування

1.4т
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Більше 2/3 українців виступили проти того, щоб іноземцям дозволили купувати сільськогосподарську землю.

Про це повідомили в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 15 листопада.

У програмі показали сюжет про іноземця, який став успішним фермером в Україні. Глядачі в студії оцінили його історію, висловивши підтримку понад 90%.

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При цьому на запитання, чи варто дозволити іноземцям купувати українську землю, 71% відповів негативно. "За" виступили лише 29%.

Українці проти продажу землі іноземцям

Українці проти продажу землі іноземцям

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні. Так, уже у жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Теми
Ринок землі в Україні Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
А кого интересует против или не против продажи СВОЕЙ земли украинцы? Западные "партнэры" сказали продавать, значит продавать..
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Против только ватники и агенты Кремля..
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N Y
N Y
Шустер снова на Укр. телевидении?
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1
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