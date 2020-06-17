Українці згуртувалися через мовний скандал з McDonald's: як відреагували соцмережі

Українці десятками мемів та жартів відреагували на ситуацію довкола компанії McDonald's, українське представництво якої прибрало російську мову з меню своїх терміналів самообслуговування.

І поки одні висміювали "складнощі перекладу" слова "біг-мак" з української на російську, інші образились настільки, що вдались до заяв рівня "українська – мова колгоспів, а у бутиках говорять російською". OBOZREVATEL зібрав реакцію соцмереж.

"Це, звичайно, багато чого варте. Дивитися, як люди організовують бойкот МаДо за те, що там в меню немає перекладу таких слів як "Гамбургер", "Чізбургер" і "Кока-Кола" з такої незрозумілої української мови на улюблену російську. Продовжуйте, ви добре виглядаєте", – написав журналіст Євген Муджирі.

Ситуація довкола McDonald's

Муджирі додав скріншот закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у статті 27 якого чітко вказано: "Комп’ютерна програма з користувацьким інтерфейсом, що реалізується в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою, або іншими офіційними мовами Європейського Союзу".

Ситуація довкола McDonald's

Багато користувачів підтримали рішення McDonald's та також зазначили, що компанія зробила все згідно закону.

"Уважно подивіться на реакцію своєї соціальної бульбашки на ситуацію з Маком і запам'ятайте її. Це той рівень русофобії, до якого ми з вами повинні прагнути на щодень. Це русофобія, визначена законом про мову. Тобто, словами адекватних людей - нормальна мовна політика", – написав перекладач Остап Українець.

Ситуація довкола McDonald's

Жарти продовжились укладанням "словників" з перекладами російською меню з McDonald's.

Ситуація довкола McDonald's

"Хочу допомогти тим, хто постраждав через те, що в МакДаку більше немає російськомовного меню. "Бiг Мак" перекладається на російську як "Биг Мак". "Чiзбургер" перекладається як "Чизбургер". "Гамбургер" перекладається як "Гамбургер". Є ще якась "Хруморква", але тут я без поняття, що це взагалі таке", – пожартував письменник Антон Фрідлянд.

Ситуація довкола McDonald's

Втім, знайшлися і ті, хто рішення McDonald's сприйняв як особисту образу. Зокрема, популярний на українофобському сайті "Украина.ру" Гліб Ляшенко. Там його часто представляють як політичного експерта.

"Мова там, де бідність, злидні і занепад. Живучи в Києві, вас ніколи не зустрінуть на мові в Авалоні або Карібіані. Там персонал говорить виключно по-російськи. У жодній приватній клініці до вас не звернуться на мові. У жодному солідному бутику ви не почуєте мову з вуст продавця-консультанта. Зате в МакДональдсі – мова! На борщагівському базарі – мова! На Майдані – мова! Мова там, де село, рагулі і розруха", – написав Ляшенко.

Ситуація довкола McDonald's

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі звернули увагу на те, що McDonald's в Україні пропонує тільки дві мови меню – українську та англійську. Можливість вибрати російську мову в терміналі самообслуговування в ресторанах відсутня.

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