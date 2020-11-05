Українці в кілька разів переплачують за тести на COVID-19: яка реальна собівартість і кому йде надприбуток

Українці вже зробили близько 3,3 млн тестів на загальну суму понад 2,6 млрд грн (загальні дані за державними і приватними лабораторіями з розрахунку усередненої вартості). Частина лабораторій щодня отримує надприбуток. За собівартості проведення одного тесту в 200 грн (без вартості реагентики) ціни на тестування досягають понад трьох тисяч гривень.

У таких умовах лабораторія може повністю окупитися всього за кілька днів. Про те, хто і скільки заробляє на тестах для українців, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лабораторія може окупитися за дні: скільки насправді коштує тест

Собівартість одного тесту порахувати не складно. У кожній лабораторії вона своя, але в середньому це близько 200 грн плюс вартість реагентики, яку купують окремо. У цьому рівнянні є дві змінних: який реагент купувати та яку націнку встановити.

"Багато хто просто знахабніли", – ділиться своїми враженнями про ситуацію на ринку керівник однієї з великих мереж лабораторій. За його словами, навіть з урахуванням, якщо працювати повністю "в білу", платити всі зарплати, інвестувати в обладнання, проведення самого тесту без вартості реагенту не може бути більше ніж 200 грн.

Він (реагент) може коштувати як 60, так і 500 грн. Німецькі та американські коштують дорого, а, наприклад, новоспечений український постачальник наборів "Укргентех" бере всього 6 тисяч за 100 штук. І багато хто використовує саме українські тести.

Тест показує "позитивний" результат, коли виявляє певну кількість "копій вірусу". І якщо хороший і дорогий німецький реагент покаже "позитивний" результат за наявності 250 копій, то дешевий китайський аналог помітить вірус тільки за наявності 450 копій. Що це означає? Якщо лабораторія економить, ви можете бути зараженим, здати тест, який покаже, що ви здорові.

Але навіть якщо тест коштує 3 тисячі, це не означає, що лабораторія використовує той самий якісний набір, а не купує в Китаї або "підтримує українського виробника". Ціна зовсім може змінюватися без будь-яких підстав.

Ціна злетіла вчетверо за кілька тижнів

Одна з відомих лабораторій, у якій проходили тестування співробітники OBOZREVATEL, усього за кілька тижнів підняла вартість учетверо. Перші тести коштували 600 грн, удруге довелося заплатити вже 790 грн за кожного, потім ціна піднялася до 1100 грн, 1950, а буквально через тиждень тест із перекладом на англійську запропонували вже за 2400 грн.

"Справедливою" можна вважати ціну до 1000 грн. Вона покриє й собівартість самого проведення аналізу (максимум 200 грн), й купівлю самого дорого реагенту (500 грн) і дасть відчутний прибуток. У МОЗ ж порахували, що собівартість становить близько 700 грн. Усі, хто надає послуги за вищими цінами, мають надприбуток.

Наприклад, лабораторія "Діла" 31 жовтня зробила 2227 тестів (дані ЦОЗ). За кожен довелося заплатити 1800 грн. З огляду на рівень собівартості тільки за один день компанія отримала 2,2 млн грн надприбутку. І це тільки за один день!

Хороша лабораторія може коштувати близько 50 тис. євро, а від відомого виробника – 150-300 тисяч євро. Водночас, як розповідає OBOZREVATEL один з учасників ринку, зовсім недавно американську лабораторію придбали всього за мільйон гривень. Тобто вона може повністю окупитися всього за лічені дні.

Ще зовсім недавно надприбуток отримували виробники медичних масок, тепер же, коли кількість тих, що заразилися, росте щодня, їхнє місце посіли лабораторії. Раніше ця діяльність не викликала особливого інтересу: обладнання дороге, щоб отримувати відчутний прибуток, потрібно робити мільйони тестів і створити цілий конвеєр. Нині досить тестувати на COVID-19.

"Хороший аналізатор коштує 120-130 тисяч євро. Щоб чесно отримати ліцензію, стандарт ІСО 15189, у нас пішло чотири роки. Але ми робили все чесно, а в Україні все можливо", – розповіли в одній з лабораторій.

Хто і скільки бере за тести

У Києві, як підрахували в Антимонопольному комітеті, у державних лабораторіях ціна доходить до 1800 грн (у середньому 900 грн), а в приватних клініках – до 3400 грн. У середньому рентабельність – 70%, але закон це, як кажуть в АМКУ, не порушує – змови немає, а через великий попит бізнес має і можливості, і права встановлювати ту ціну, на яку погодяться українці.

Скільки коштує тест у великих лабораторіях Києва:

"Ніколаб" 740 грн

"Євролаб" 1450 грн

"Омега Київ" 1200 грн

"Діла" 1480-1800 грн (залежно від термінів виконання)

"УЛД Центр" 1555 грн

"МедіАн" 1600 грн

CSD Lab 1500 грн

"Сінево" 990 грн

З усіх перелічених лабораторій OBOZREVATEL вдалося офіційно отримати коментар тільки від "Сінево". Там розповіли, що свідомо відмовилися від українських або китайських реагентів.

"Вартість реагентики, яку ми використовуємо, для одного ПЛР-тесту становить близько 500 гривень. Ще 200-250 гривень становлять змінні витрати на персонал, амортизацію обладнання, оренду приміщень, утримання лабораторії та інше. Що стосується заробітку, то ми вибрали для себе стратегію збалансованої і соціально-орієнтованої ціни, тому наша маржа на ковідних тестах – мінімальна", – каже Микола Скавронський, комерційний директор "Сінево". За його оцінками, усе, що вище за 1000 грн, – завищена ціна.

Потрібно враховувати витрати на утримання обладнання, на одноразовий пластик, амортизацію самплерів, реагенти, стерилізацію приміщень, а ще – утримання приміщень і зарплати, розповідає OBOZREVATEL старший наукова співробітниця Інституту молекулярної біології НАН України Оксана Півень.

"Поверхня обробляється ультрафіолетом, значить додається амортизація обладнання. Не забувайте про електроенергію й оплату праці людини, яка проводить цей аналіз. Це співробітник із вищою спеціальною освітою. І кожна приватна лабораторія закладає свою маржу. Хтось використовує ситуацію, хтось – ні, це потрібно вже питати в них ", – говорить Півень.

Лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв додає, що ціна залежить і від виробника наборів для тестів. "Одна річ – Німеччина, інша – Китай або Південна Корея. Також враховується і вартість обладнання для проведення тестів. Наприклад, у нас в інфекційній лікарні обладнання було закуплено перед карантином за допомогою спонсорів. Воно займає дві кімнати й коштувало мільйони. До того ж там дотримується повна стерильність, і все це обходиться в додаткові витрати", – пояснює Крамарєв.

Хто створює українські реагенти для тестів

Найбільший виробник ПЛР-тестів в Україні – "Укргентех". Вони продають реагентику на одну реакцію за 60 грн (партіями по 100 штук). Це найнижча ціна на українському ринку. Опитані OBOZREVATEL інфекціоністи кажуть, що вартість однієї реакції в конкурента може становити близько 140 грн (продають партіями по 50 штук).

"Укргентех" існує всього три роки, розмір статутного капіталу – 1000 грн. Зареєстровані вони в квартирі панельної багатоповерхівки на Голосіївському проспекті. Донедавна бенефіціарною власницею була Любов Столяр. На момент відкриття компанії дівчині було всього 26 років.

У цьому будинку розташований виробник тестів google.com/maps

Зараз фірмою володіє харків'янин Олег Санжаровский. Усього за кілька місяців невелика компанія з обігом у кілька мільйонів гривень на рік перетворилася на найбільшого в країні постачальника тестів, почала продавати їх по всій країні. Купують медичні установи і навіть Офіс президента (закупили на 36 млн грн). Від лабораторій і різних державних центрів "Укргентех" отримали вже 18 млн грн.

У розпорядження OBOZREVATEL потрапили матеріали справи, у яких ідеться про те, що правоохоронці підозрюють "Укргентех" у змові з державним Херсонським обласним лабораторним центром МОЗ з метою розкрадання бюджетних коштів.

Справа "Укргентех"

І це тільки один центр. І, ймовірно, самі тести сумнівної якості. Журналісти lb.ua опублікували лист Центру громадського здоров'я, у якому йдеться, що використовувати тести компанії не можна, оскільки вони не відповідають заявленій якості.

"Укргентех" поставляє неякісні тести lb.ua

Такі тести не можна використовувати lb.ua

Перші компоненти "Укргентех" отримав із Китаю, нібито щоб поставляти в лікарні. Їх закупив Офіс президента через скандальний фонд, на який гроші збирали в бізнесу, за ціною 60 грн за штуку (за такою ж вартістю продають і зараз). Детальніше про сам фонд можна прочитати тут. Про компанію практично нічого не відомо навіть досвідченим інфекціоністам, які добре знають усіх виробників. Основний вид її діяльності, згідно з реєстром, – неспеціалізована торгівля.

Кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні зростає щодня. І, ймовірно, найближчим часом ситуація тільки погіршуватиметься. Держава не регулює вартість тестування і чим вищий попит, тим більше доведеться платити. Про те, з ким пов'язані виробники "українських тестів" і як змогли отримати мільйони бюджетних коштів – читайте незабаром на OBOZREVATEL.