Українці почали переходити на електричне опалення: для кого може бути вигідним

Українці все частіше переходять на електроопалення житла. Вибирають такий варіант обігріву за економність і екологічність. Однак при нинішніх цінах на газ робити так сенс є не завжди.

Для переходу на електроопалення споживачеві необхідно внести зміни в договори з енергопостачальник і оператором системи розподілу (ВСР), сказано в публікації UBR.

Які етапи потрібно виконати:

спершу потрібно підготувати проект на установку електроопалювального обладнання. Не зайвим буде проконсультуватися у свого постачальника про необхідність збільшення потужності, і при необхідності замовити розробку проєкту електропостачання, відповідного технічним вимогам;

далі слід звернутися до свого оператора системи розподілу для оформлення паспорта вузла обліку;

для виконання монтажу слід звернутися в електромонтажну організацію;

далі потрібно отримати документальне підтвердження введення обладнання в експлуатацію. Це можна зробити одним з двох способів:

- внести в технічний паспорт інформацію про обладнання об'єкта електроопалювальними установками;

- отримати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації з інформацією про його обладнанні електроопалювальними установками в органах ДАБК.

потрібно внести зміни в договори на розподіл (у ВСР) та на постачання електричної енергії (у постачальника). З собою треба взяти правовстановлюючі свідоцтва, проєкт на установку обладнання, паспорт вузла обліку, документи, що засвідчують особу.

З початку травня по кінець вересня власники квартир з електроопаленням платять за електрику по базовому тарифу:

0,9 грн/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год;

1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год.

Починаючи з жовтня по і по кінець квітня діє пільговий тариф:

0,9 грн/кВт-год при споживанні до 3000 кВт-год;

1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 3000 кВт-год.

Разом з цим установка двозонного лічильника допоможе платити за спожиту з 23:00 до 7:00 електроенергію в два рази менше.

Електроопалення має сенс при високій вартості газу

Сайт зазначив, що в більшості випадків опалення газом для українців все одно вигідніше.

"Якщо виходити на сьогодні, то газ виходить вигідніше. Але якщо замість електрокотла у вас тепловий насос з коефіцієнтом перетворення хоча б 3-4, то отримуємо конкурентну перевагу електроопалення. Але треба враховувати суму на первинні інвестиції", – сказав експерт Платформи енергоефективності Ігор Черкашин.

Таким чином, електроопалення має сенс при високій вартості газу і низькій вартості електрики. Чи буде ця вартість низькою завтра – є великі сумніви. Тому орієнтуватися стабільно можна тільки на технології. А технології вимагають спеціальних програм від уряду або муніципалітету.

"Потрібні цільові кредитні програми років на десять під 2-3 відсотки річних. А в цей бік не видно ініціатив", – додав Черкашин.

В яких будинках вигідно

Експерти кажуть, що якщо вже йти на електроопалення, то тільки всім будинком і з використанням не електрокотла, а теплового насоса. Це дозволить отримати дійсно конкурентну вартість тепла в будинку і наявність гарячого водопостачання.

"На мій погляд, тема індивідуального електроопалення актуальна для одноквартирних будинків, а не багатоповерхівок", – зазначив у розмові Черкашин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: власне за "струм" і за транспортування (т.зв. абонплата), а тарифи для населення можуть підвищити вже у 2021-му.

"Річний" тариф НАК "Нафтогазу" для населення, по якому паливо будуть продавати на ринку, на 59% вище, ніж ціна в липні. Але є ймовірність, що купити пальне відразу на рік буде навіть вигідніше, ніж платити помісячно.