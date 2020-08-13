Українці почали переходити на електричне опалення: для кого може бути вигідним

Електричне опалення в Україні: скільки коштує і кому буде вигідно. Колаж Обозревателя
Українці все частіше переходять на електроопалення житла. Вибирають такий варіант обігріву за економність і екологічність. Однак при нинішніх цінах на газ робити так сенс є не завжди.
Для переходу на електроопалення споживачеві необхідно внести зміни в договори з енергопостачальник і оператором системи розподілу (ВСР), сказано в публікації UBR.
спершу потрібно підготувати проект на установку електроопалювального обладнання. Не зайвим буде проконсультуватися у свого постачальника про необхідність збільшення потужності, і при необхідності замовити розробку проєкту електропостачання, відповідного технічним вимогам;
далі слід звернутися до свого оператора системи розподілу для оформлення паспорта вузла обліку;
для виконання монтажу слід звернутися в електромонтажну організацію;
далі потрібно отримати документальне підтвердження введення обладнання в експлуатацію. Це можна зробити одним з двох способів:
- внести в технічний паспорт інформацію про обладнання об'єкта електроопалювальними установками;
- отримати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації з інформацією про його обладнанні електроопалювальними установками в органах ДАБК.
потрібно внести зміни в договори на розподіл (у ВСР) та на постачання електричної енергії (у постачальника). З собою треба взяти правовстановлюючі свідоцтва, проєкт на установку обладнання, паспорт вузла обліку, документи, що засвідчують особу.
З початку травня по кінець вересня власники квартир з електроопаленням платять за електрику по базовому тарифу:
0,9 грн/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год;
1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год.
Починаючи з жовтня по і по кінець квітня діє пільговий тариф:
0,9 грн/кВт-год при споживанні до 3000 кВт-год;
1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 3000 кВт-год.
Разом з цим установка двозонного лічильника допоможе платити за спожиту з 23:00 до 7:00 електроенергію в два рази менше.
Сайт зазначив, що в більшості випадків опалення газом для українців все одно вигідніше.
"Якщо виходити на сьогодні, то газ виходить вигідніше. Але якщо замість електрокотла у вас тепловий насос з коефіцієнтом перетворення хоча б 3-4, то отримуємо конкурентну перевагу електроопалення. Але треба враховувати суму на первинні інвестиції", – сказав експерт Платформи енергоефективності Ігор Черкашин.
Таким чином, електроопалення має сенс при високій вартості газу і низькій вартості електрики. Чи буде ця вартість низькою завтра – є великі сумніви. Тому орієнтуватися стабільно можна тільки на технології. А технології вимагають спеціальних програм від уряду або муніципалітету.
"Потрібні цільові кредитні програми років на десять під 2-3 відсотки річних. А в цей бік не видно ініціатив", – додав Черкашин.
Експерти кажуть, що якщо вже йти на електроопалення, то тільки всім будинком і з використанням не електрокотла, а теплового насоса. Це дозволить отримати дійсно конкурентну вартість тепла в будинку і наявність гарячого водопостачання.
"На мій погляд, тема індивідуального електроопалення актуальна для одноквартирних будинків, а не багатоповерхівок", – зазначив у розмові Черкашин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: власне за "струм" і за транспортування (т.зв. абонплата), а тарифи для населення можуть підвищити вже у 2021-му.
"Річний" тариф НАК "Нафтогазу" для населення, по якому паливо будуть продавати на ринку, на 59% вище, ніж ціна в липні. Але є ймовірність, що купити пальне відразу на рік буде навіть вигідніше, ніж платити помісячно.