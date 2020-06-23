Українці ще місяць зможуть платити за газ менше, ніж промисловість, – Тарасюк

Спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами, нижчими, ніж для бізнесу, можуть бути продовжені ще на місяць, до 1 серпня.

Про це заявив глава Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі розуміємо, що з 1 липня ПСО скасовано не буде. Воно буде продовжено. Зараз мова йде про те, що ПСО буде продовжено на місяць і всі сподіваються, що протягом цього періоду принаймні частково будуть вирішені наявні проблеми" , – сказав Тарасюк.

Тарасюк додав, що зобов'язання щодо лібералізації з 1 липня ринку газу для побутових споживачів серед іншого були позначені в меморандумі України та МВФ. Однак досі є низка моментів, необхідних для скасування ПСО, які не врегульовані. Головною проблемою Тарасюк, зокрема назвав відсутність постачальника "останньої надії".

Нагадаємо, що Кабмін повинен відмовитися від ПСО (спеціальні зобов'язання, в рамках яких встановлюють граничний тариф на газ). Тобто українці купуватимуть блакитне паливо за тими ж цінами, що і бізнес.

Зараз на біржах рекордно низькі ціни, і цілком можливо, що кубометр коштуватиме менше 3 грн. Але вже восени, з початком опалювального сезону, попит на газ зросте в Європі, закінчиться карантин, подорожчає долар – і тариф різко зросте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.

Ціна поставки "Нафтогаз України" природного газу для населення і виробників тепла в червні складе 2,142 грн / куб.