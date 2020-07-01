Підвищення ціни на газ для населення в Україні відклали до 1 серпня

Кабмін до 1 серпня продовжив спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами, нижчими, ніж для бізнесу.

Перехід на ринкові ціни газу мав відбутися з 1 липня, разом із запуском ринку природного газу. Про це повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець на брифінгу після засідання уряду (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зміна термінів пов'язана із тим, що досі не врегульовано питання з так званим "постачальником останньої надії". Це компанія, яка не матиме права відмовити громадянам в укладенні договору на постачання газу протягом обмеженого періоду у випадку, якщо попередній постачальник збанкрутіє або його ліквідують.

"Ми вчора (30 червня, - Ред.) в міністерстві ухвалили рішення про проведення конкурсу на обрання постачальника останньої надії. Ми чекаємо, що до 7 липня потенційні учасники нададуть пропозиції і конкурс буде проведено. Після цього можна буде забезпечити поетапне відкриття ринку газу. Тому сьогодні Кабмін продовжив дію ПСО для населення до 1 серпня", – сказала Буславець.

Нагадаємо, що Кабмін повинен відмовитися від ПСО (спеціальні зобов'язання, в рамках яких встановлюють граничний тариф на газ). Тобто українці купуватимуть блакитне паливо за тими ж цінами, що і бізнес.

Зараз на біржах рекордно низькі ціни, і цілком можливо, що кубометр коштуватиме менше 3 грн. Але вже восени, з початком опалювального сезону, попит на газ зросте в Європі, закінчиться карантин, подорожчає долар – і тариф різко зросте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.