Українці протестують проти скандального рішення щодо Омельяненка: суд оточили активісти

У Києві понад 300 активістів 6 червня влаштували акцію протесту біля будівлі Печерського райсуду. Уже другий день поспіль українці закликають служителів Феміди переглянути рішення щодо екс-заступника голови "Укргазбанку" Олексія Омельяненка. За версією слідства, він причетний до крадіжки 100 млн грн із держбанку.
Незважаючи на це, суддя Світлана Смик відпустила його під "чесне слово", що не вилучивши паспорт і скасувавши заставу. Про це повідомляє OBOZREVATEL. "Суддя Смик відома вирішувала", "Ні корупції в судах", "Ви тут вирішуєте, а платимо ми" – з такими гаслами активісти закликали суд прийняти справедливе рішення і покарати банкіра, який, як вони впевнені, обікрав і держава, і вкладників " Укргазбанку ".
Печерський районний суд за два місяці проявив надзвичайну поблажливість по відношенню до Олексія Омельяненка. Спершу суддя В'ячеслав Підпалий в 30 (!) Разів скоротив суму застави, а потім його колега Світлана Смик зовсім відпустила банкіра "під чесне слово".
Маючи матеріальну можливість, він може легко втекти з країни. Згідно судовій практиці, в таких випадках суд на час забирає закордонний паспорт і зобов'язує підозрюваного не залишати територію країни. Однак суддя Смик з якоїсь причини зазначені запобіжні заходи в своєму рішенні не передбачила. Детальніше про скандальне рішення можна прочитати тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У листопаді 2018 року Генеральна прокуратура завершила розслідування щодо колишніх керівників Укргазбанку про розкрадання державних коштів.
Про те, що Генеральна прокуратура оголосила про підозру колишньому заступнику правління Укргазбанку, стало відомо ще 16 квітня 2018 року.
11 лютого про підозру повідомили трьом особам – колишньому члену наглядової ради Укргазбанку, екс-заступнику голови правління банку й керівнику підприємства.
Через декілька днів суд заарештував екс-акціонера Укргазбанку. З'ясувалося, що йшлося про Олексія Омельяненка, який також є співвласником Укргазбанку.
У квітні 2019-го Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити термін утримання під вартою для колишнього заступника голови правління Укргазбанку Олексія Омельяненка,
Пізніше рішення про те, щоб залишити Омельяненка під вартою, підтвердив і Апеляційний суд.
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