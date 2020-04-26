Українці повинні до 1 травня заповнити декларації та віддати 18% доходу: кого торкнеться і як покарають

Українці до 1 травня повинні заповнити податкові декларації, а опісля сплатити за додатковий дохід. 18% потрібно віддати практично з будь-якого заробітку: оренди житла, гонорарів, прибутку від незалежної професійної діяльності.

Про те, кому і скільки доведеться сплатити і як покарають за порушення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За що потрібно сплатити податок

дохід від незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери тощо) – 18%;

дохід від оренди нерухомості – 18%;

прибуток від цінних паперів – 18%;

винагороди та інші виплати за договором – 18%;

подарунки і нецільова благодійність – 18%;

від продажу власної сільгосппродукції – 18%;

дохід від продажу нерухомості – 5%.

Наприклад, якщо ви торгуєте овочами з власного городу або здаєте в оренду квартиру, раз на рік потрібно підрахувати свій дохід і сплатити з нього податок. Однак, більшість українців не тільки не декларує додаткові доходи, але навіть не знає, що це потрібно робити.

За ухилення від сплати податків загрожує як мінімум адміністративна відповідальність і штрафи, проте проконтролювати, хто і звідки отримує кошти, складно. Податковий експерт Геннадій Грушко розповідає: культура сплати податків в Україні поки що тільки формується. Українці не довіряють державі і звикли приховувати все, що можна приховати, впевнений Грушко.

"Чи потрібно декларувати свої доходи? Звичайно, потрібно. Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися законів, а незнання цих законів від відповідальності не звільняє. Я завжди кажу своїм клієнтам одну і ту ж фразу: сплати податки – і спи спокійно", – зазначає Грушко.

Для прикладу експерт на прохання OBOZREVATEL розповів, які податки повинен сплатити українець, який, наприклад, здає в оренду квартиру і отримує 10 тис. грн на місяць:

податкову декларацію потрібно подати до 1 травня 2020-го;

за кожен місяць потрібно сплачувати 1 800 грн ПДФО (18%) і 150 грн військового збору (1,5%);

сплачувати потрібно за квартал (три місяці). До 9 травня – 5 850 грн за перший квартал; до 9 серпня – за другий квартал, до 9 листопада – за третій, і до 9 лютого – за четвертий.

У сумі за рік власник квартири, яку він здає за 10 тис. грн, повинен сплатити до бюджету 23 400 грн. За порушення загрожують штрафи. Якщо не подати декларацію до 1 травня, доведеться сплатити 51-136 грн. А за приховування доходу штраф може становити від 10% до 50% несплаченої суми (залежить від того, як довго приховувати). Ну, і до того ж доведеться сплатити до бюджету сам податок.

"Якщо не сплачувати податок, але при цьому податкова зможе довести наявність такого доходу, квартира може стати предметом податкової застави. Але тут є рішення Конституційного суду №2рп/2005, згідно з яким розмір заборгованості повинен відповідати вартості активу, який потрапив у заставу. Бувають випадки, коли сума заборгованості вдвічі менша за вартість активу. Якщо ви роками не платили і це вдасться довести, податкова застава цілком можлива", – розповідає Грушко.

Простіше кажучи, власність неплатника може потрапити в заставу. Тоді нею можна користуватися, але не можна продати. А в майбутньому таку власність можна буде продати в рахунок погашення податку (різницю повернуть боржнику).

Де сплачувати і куди підуть гроші

Декларація про доходи подається до податкової за місцем своєї реєстрації. "У разі якщо платник податків, відповідно до норм чинного законодавства, зобов'язаний (має право) подати річну декларацію, але проживає не за місцем реєстрації (прописки), то ця форма звітності все одно подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними", – пояснюють у податковій.

Податок на доходи фізосіб (ПДФО) розподіляється між загальним і державним бюджетами. Перша частина дає змогу утримувати місто, а друга – фінансувати загальнодержавні програми (медицина, оборона, освіти тощо).

Від того, наскільки сумлінно українці сплачують податки, залежить добробут усієї країни. Саме зі сплачених податків проводять ремонти, інвестують у розвиток, фінансують медицину, соціальний захист та оборону країни.