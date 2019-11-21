Українці платять за оренду квартир нардепам-мільйонерам: за що даємо гроші

В Україні 120 депутатів у жовтні отримали більше 3 млн грн на компенсацію оренди житла. Левова частка з них могла б не просто самостійно платити за квартири, але і купити собі нерухомість у будь-якій точці світу.

Депутати дають у борг мільйони доларів, містять автопарк, зберігають готівкою шестизначні суми, але все одно просять із бюджету десятки тисяч гривень щомісяця "на квартиру".

OBOZREVATEL розібрався, хто отримує гроші на оренду житла і як деякі політики зловживають виплатами.

Мільйонери в безкоштовних квартирах

Українці оплачують оренду житла 120 народним депутатам. У середньому парламентарії знімають квартири або будинки за 20 тис. грн на місяць. Таке право надають іногороднім. Але гроші на квартири беруть навіть ті, хто міг би легко купити собі одразу кілька квартир.

Наприклад, народний депутат Володимир Кальцев за два місяці отримав на житло 19,5 тис. грн. І це при тому, що в своїй декларації він вказав, що позичив комусь майже 4 млн доларів! Йому належить ціла низка підприємств, а в рідному Запоріжжі він вважається одним із найбагатших політиків.

"Це різні бізнес-проєкти. У підприємця рідко є гроші. Якби грабіжники зайшли в мій будинок, вони були б здивовані. У кращому випадку, вони б знайшли пару тисяч доларів. Ну, запонки б іще знайшли, пару ланцюжків", – так Кальцев прокоментував виданий кредит в інтерв'ю "061".

Також відзначився і миколаївський політик Ігор Негулявський. Він працював директором Софіївського гранітного кар'єру. Встиг оскандалитися з орендованим житлом і віцеспікер Руслан Стефанчук. Як помітили аналітики "Чесно", квартиру він орендує у своєї тещі.

Більше того, живе він у тій квартирі не перший рік. Житлом у 101,8 кв.м. володіє мати його дружини, з якою він і проживає. Або у сім'ї політика дуже напружені відносини з родичкою, або ж гроші в Раді Стефанчук отримує як "доплату" до зарплати, а не для оренди житла.

У список тих, хто потребують компенсації, потрапив і відомий блогер і телеведучий Максим Бужанський. Він не має реєстрації в Києві і тому за законом може отримувати гроші від держави. За два місяці йому виділили 40,9 тис. грн.

Трохи більше 18 тисяч за два місяці також отримав нардеп від "Слуги народу" Андрій Одарченко. Він став відомим завдяки розслідуванням "Схем". Ті вивчили звіт партії "Наші" і з'ясували, що Одарченко вніс до бюджету партії майже 200 тис. грн. У коментарі журналістам нардеп на питання про те, чи дійсно вносив кошти в політичний проєкт, коротко відповів: "ні, я в іншій партії".

Найбільш скромне житло – вартістю трохи більше 20 тисяч за два місяці – орендує Сергій Штепа. Цей той самий весільний фотограф, який обігнав по одному із запорізьких округів мільярдера В'ячеслава Богуслаєва. Серед відомих також членкиня "Європейської солідарності" Софія Федина, яка раніше проживала у Львові. Вона вибрала собі відносно скромне житло за 21,4 тис. грн за два місяці.

Серед тих, хто попросив компенсацію, також є досить заможні парламентарії. Представник депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець (він задекларував два автомобілі Lexus, Honda, 2 млн грн готівки разом із дружиною). Але мільйонні заощадження і автопарк не завадили парламентарію щомісяця отримувати гроші з бюджету на оренду житла.

Фактично для українських нардепів гроші на житло – можливість отримати більше з бюджету. І хоча закон не забороняє просити компенсацію на квартиру навіть мільйонерам, фактично держава змушена субсидувати багатіїв, які не втрачають можливості отримати будь-яку зайву гривню з казни.

На що ще мають право депутати

Оклади народних депутатів прив'язані до прожиткового мінімуму (ПМ). Наприклад, у 2019-му депутати, незалежно від своєї посади, повинні заробляти як мінімум від 20 до 24 тис. грн. Однак крім "голого" окладу політикам також покладені надбавки за стаж, ранг і т. д.

Які оклади в Раді:

Спікер – 24 тис. грн (12 ПМ);

Перший заступник спікера – 23 тис. грн (11,5 ПМ);

Заступник спікера – 22 тис. грн (11 ПМ);

Глава комітету – 21 тис. грн (10,5 ПМ);

Перший заступник глави комітету – 20,6 тис. грн (10,3 ПМ);

Член комітету – 20 тис. грн (10 ПМ).

Якщо звичайні українці, які переїхали з регіонів до Києва, повинні самі справлятися з житловим питанням і орендувати квартиру, то народним депутатам усе компенсують з бюджету.

Так, у 2018-му кожному депутату могли компенсувати (за рік);

237 тис. 250 грн – на оренду житла;

90 тис. грн – на проїзд;

750 грн – на канцелярію;

4 тис. 890 грн – на телефонні розмови;

8 тис. грн – на відрядження консультантів;

2 тис. грн – на утримання приймалень;

670 грн – на оренду приміщень для зустрічей з виборцями.

Для порівняння, президент Володимир Зеленський у червні отримав "на руки" 22,5 тис. грн. Фактично, народні депутати можуть отримувати більше, ніж глава держави.

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