Українці отримують завищені платіжки за газ: за що можна не платити

В Україні облгази коректують показники лічильників таким чином, що сім'ям приходять завищені платіжки за блакитне паливо. Платити за такий перерахунок не потрібно.

Як говориться в офіційній заяві Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг, облгази не мають права на перерахунок. "Регулятор публічно звертається до операторів ГРМ з вимогою дотримуватися в своїй діяльності чинного законодавством і цивілізованих правил роботи на ринку природного газу", – йдеться в зверненні.

Різницю в показаннях, за яку змушують платити українців, повинні покривати за рахунок загального тарифу. Отже, будь-які додаткові платежі незаконні.

"Оператори газорозподільних систем не мають права наводити обсяги спожитого природного газу побутовими споживачами до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків", – йдеться в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді президента Володимира Зеленського визнали, що не зможуть знизити ціни на опалення для українців, навіть попри падіння тарифів на газ.

Кабінет міністрів України скасував обмеження на граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання для населення.

Нещодавно членкиня Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко заявила, що в Україні потрібно підвищити ціни на світло для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс.

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