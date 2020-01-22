Українці отримають по дві пенсії і заплатять нові внески: "Слуга народу" презентувала реформу

"Слуга народу" у Верховній Раді зареєструвала новий законопроєкт про пенсійну реформу. Автор документа під номером 2683 – глава профільного комітету Галина Третьякова. Фактично це продовження розпочатих ще минулою владою нововведень. Якщо документ ухвалять, усі українці будуть зобов'язані платити додатковий внесок на пенсію і зможуть отримувати дві виплати.

Детальніше про те, що і як пропонують змінити, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки доведеться заплатити

Зараз на пенсію українці віддають 18,8% зарплати (частина єдиного соцвнеску). Зібраних грошей катастрофічно не вистачає, дефіцит Пенсійного фонду сягнув понад 170 млрд грн і продовжує зростати.

Погіршується демографія, людей похилого віку у відсотковому співвідношенні стає більше, а працездатних – менше. Накопичувальні пенсії можуть зберегти шанс на матеріальну підтримку при досягненні 60 років.

Розмір внеску буде підвищуватися поетапно. У самому законопроєкті підрахували, що з 2023-го по 2030 рік платитимуть по 3% зарплати, з 2030-го – 4%, з 2040-го – 6%, а з 2050 року – 7% щомісяця.

Стартовий внесок у три відсотки – той мізер, з яким розраховувати на гідну другу виплату не варто. Але є і позитивна новина – працівник за власним бажанням має право платити більше, пропорційно має збільшувати внесок і роботодавець. Отже, в 2023-му всі обов'язково, згідно з документом, мають віддати 1% із власної кишені і ще два відсотки зарплати – роботодавець.

Пенсія в Україні

В результаті загальне навантаження на зарплату зросте на 3 відсоткові пункти. Наприклад, якщо зараз із 20 тисяч гривень доводиться платити 8,3 тисячі податків і внесків, то вже за кілька років ця сума складе 8,9 тисячі. Компенсувати додатковий "податок" можна, наприклад, скасувавши військовий збір в 1,5% (якщо війна на той час закінчиться).

Що з цього можна отримати?

Радіти ще рано. За невеликих відрахувань друга виплата швидше може вважатися надбавкою до пенсії, а не гарантією забезпеченої старості. Головний принцип – скільки відклав, стільки й отримав. І то за умови, що накопичувальний фонд не впаде або держава не вирішить залишити гроші собі (з досвіду Росії, наприклад).

Тож, коли щомісяця відкладати на накопичувальний рахунок по 7% від зарплати, то на пенсії можна буде отримувати додаткову виплату у розмірі 10,2% від останньої зарплати.

Який був би розмір другої пенсії:

При зарплаті у 20 тисяч і внеску у 7% – 2 тисячі гривень;

При зарплаті у 10 тисяч і внеску у 7% – 1,02 тисячі гривень.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко впевнений: для заможної старості відкладати потрібно щонайменше 15% із зарплати. Це дасть можливість отримати другу пенсію в розмірі близько 22% останньої зарплати. Решта 18% має компенсувати солідарна система (та, що працює зараз).

40% звичного доходу – та сума, з якою можуть комфортно почуватися українські пенсіонери. Держава таких грошей забезпечити не може і, швидше за все, ніколи не зможе.

Підвищення пенсійного віку не уникнути

Україна входить у топ-15 країн світу із найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому найближчими десятиліттями скорочення населення відбуватиметься за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і тими, хто працює, зросте майже вдвічі.

За таких умов підвищення пенсійного віку не уникнути. З цим погоджуються і в правлячій партії. "Я гадаю, що Україні треба йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. Водночас це не питання сьогодення", – заявляла кілька днів тому глава профільного комітету Галина Третьякова.

Пенсії в Україні

Минулий Кабмін обіцяв повернутися до підвищення пенсійного віку лише у 2028-му. Мовляв, і до цієї вимоги посилюватимуться, а кількість пенсіонерів – знижуватиметься. Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

у 2020-му – від 27 років стажу;

у 2021-му – від 28 років стажу;

у 2022-му – від 29 років стажу;

у 2023-му – від 30 років стажу;

у 2024-му – від 31 роки стажу;

у 2025-му – від 32 років стажу;

у 2026-му – від 33 років стажу;

у 2027-му – від 34 років стажу;

у 2028-му – від 35 років стажу.

Що кажуть експерти

Ексміністр соцполітики Андрій Рева упевнений: нова пенсійна система – далеко не панацея. За фактом людям пропонують відкладати відразу у два джерела і отримувати виплату з них же, але через 15-20 років. Чинним пенсіонерам це не допоможе, а вирішувати проблему, упевнений політик, треба саме з ними.

"Йдеться про загальнообов'язкову накопичувальну систему. Тобто, з вашої зарплати мають зняти додаткові гроші і відправити до недержавного пенсійного фонду. Він має купити акції якихось підприємств і отримати гарантований дохід, вищий за інфляцію. Таким чином, за 20 років відбувається накопичення, і потім вам почнуть платити додаткову пенсію", – пояснив Рева.

Що кажуть автори законопроєкту

Галина Третьякова в пояснювальній записці до документа пише: поступово таке нововведення дозволить підвищити рівень соцзахисту українців. Накопичувати будуть на індивідуальному рахунку, зібрані кошти інвестувати, мовляв, суми зростатимуть.

Проблема лише в тому, що за великої інфляції домогтися того, щоб інвестиційний прибуток покривав зростання цін, дуже важко.

"Впровадження системи загальнообов'язкового накопичувального забезпечення поступово призводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, сприятиме збільшенню інвестицій у національну економіку", – впевнені автори законопроєкту.

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