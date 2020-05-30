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30 травня • оновлено в 17:29
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Українці на народження і перший рік дитини повинні витратити від 84 тисяч гривень – дослідження

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Витрати, пов'язані з вагітністю та першим роком життя дитини в Україні, варіюються від 84 тис. грн до 138,3 тис. грн.

Про це йдеться в дослідженні Picodi. За даними Держстату, середньомісячна зарплата в березні 2020 року після сплати податків становила 9,2 тис. грн. Отже, щоб окупити базовий набір, потрібно 9 зарплат середньостатистичного українця. Для порівняння, в США на всі витрати вистачить однієї середньомісячної зарплати.

За що і скільки доведеться заплатити:

  • Набір в родітльний будинок 1100 грн.

  • Гігієна і нагляд 12 500 грн.

  • Дитячий одяг 11 400.

  • Прогулянки з малям 16 000 грн.

  • Дитяче харчування 22 600 грн.

  • Облаштування квартири 14 800.

  • Одяг для вагітних 5 600.

Українці на народження і перший рік дитини повинні витратити від 84 тисяч гривень – дослідження

"Підсумовуючи все покупки, пов'язані з вагітністю та першим роком життя дитини, можна сказати, що витрати на базовий набір становлять 84 000 гривень, а на розширений – 138 300 гривень", – йдеться в дослідженні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць при цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч грн.

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Місце
Україна
Тег
дитина
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