Українці масово стають жертвами туроператорів: що треба знати про нові правила

В Україні десятки тисяч осіб щорічно стають жертвами недобросовісних туроператорів. Щоб виправити ситуацію, Кабмін ухвалив розроблену Мінекономрозвитку постанову і зобов'язав компанії працювати за новими правилами.

Про те, як змінили туристичні правила для бізнесу і чому це не врятує українців – у матеріалі OBOZREVATEL.

№1. Туристичні оператори повинні забезпечити гарантію в банку

Як працюватиме: якщо скасували рейс, туриста переселили в дешевий готель або поїздка з якихось причин взагалі відмінилася, туроператор зобов'язаний використовувати фінансову гарантію, щоб компенсувати втрати свого клієнта. А як тільки гроші використовують, знову поповнити гарантію.

Коментар туристичного оператора. Директор "Поїхали з нами" Олег Кулик сумнівається, що така норма буде працювати. "Поки не зрозуміло, буде механізм, тоді можна буде про щось говорити", – пояснив він. У той же час представник туроператора додав, що за всю історію не пам'ятає жодного випадку, щоб після того, як туристичний оператор закривався, клієнтам повертали гроші за невикористані путівки.

Відпочинок pixabay

Коментар законодавця. Глава парламентського підкомітету з питань розвитку туризму Анна Романова впевнена: банківська гарантія купується за тисячу гривень. "Якщо провести інвентаризацію банківських гарантій, впевнена, виявиться, що у половини вони були взяті у банків, які давно збанкрутували. Потрібно провести інвентаризацію всіх гарантій, де взяли і чи є в такої гарантії сила", – пояснює Романова.

Як зараз: банківська гарантія в розмірі 20 тис. євро (еквівалент у гривні) і зараз є умовою отримання ліцензії туроператора. "Оператор для покриття своєї відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна туристу... відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвердження фінансового забезпечення", – йдеться в діючих ліцензійних правилах. Однак ці гарантії ніхто не контролює. За новими ж правилами цей процес почнуть контролювати жорсткіше.

№2. Про затримки рейсів повинні будуть попереджати

Як працюватиме: туроператор повинен буде за 8 і за 2 години до відправлень рейсу перевіряти, чи немає затримок. Якщо виліт затримується більш ніж на 4 години, цю інформацію мають розмістити на сайті, а також відправити на електронну пошту туристам листи з попередженням.

Коментар туристичного оператора. Олег Кулик упевнений, що ця норма ситуацію ніяк не змінить. І зараз про затримки більш ніж на один день попереджають. А якщо рейс відкладуть лише на 4 години, то попередження все одно на туристів ніяк не вплине. "Якщо на чотири години затримка, то від попередження туристу ні холодно, ні спекотно", – впевнений директор компанії.

Туристи на морі pixabay

Коментар законодавця. "І зараз про затримки попереджають. Але інша справа, які санкції застосують до туроператора, якщо рейс затримають, і він не попередить", – додає Анна Романова. У нових правилах, наприклад, не прописана можливість застосовувати штрафи або інші санкції за незначні покарання. У той же час ліцензію за таке рішення не анулюють.

№3. Інформацію про турагентів розкриють

Як працюватиме: туроператори зобов'язані на своєму сайті розмістити інформацію про всіх турагентів, з якими працюють, і опублікувати договори на туристичне обслуговування. Це, нібито, дозволить захиститися від шахрайства.

Коментар туристичного оператора. Олег Кулик сумнівається, що туристи будуть переглядати імена декількох сотень контрагентів, із якими співпрацює туристичний оператор. Таке нововведення, впевнений він, на якість послуг не вплине.

Коментар законодавця. Оптимістичніше таке нововведення оцінює глава профільного підкомітету Ради: "Здається, хороша норма, на ринку з'явилося багато шахраїв. Я знаю, що багато туроператорів і так розміщує у себе на сайті інформацію про шахраїв. Не зазначено, що у туроператора можуть зупинити ліцензію.

Яку норму досі не ухвалили

За останні три роки від недобросовісних турагентів постраждали приблизно 50 тис. осіб, розповідає Романова. І хоча з 2014-го через девальвацію гривні й економічну кризу кількість українців, які можуть собі дозволити відпочинок за кордоном, зменшилася, число туроператорів збільшилося вдвічі. Якщо раніше їх було десь 1,5 тис., зараз ця цифри доходить до 3 тис.

"Умови входження на ринок дуже прості. Немає належного контролю. На мій депутатський запит до Міністерства економічного розвитку і торгівлі про те, яку фінансову звітність подали туроператори, мені взагалі відповіли, що міністерство не має це контролювати...", – розповідає депутат.

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Через слабкий контроль щорічно в сезон відпусток частина українців втрачає витрачені на путівку гроші, залишається в країні, яку відвідує, на зайві декілька днів і т. д. А ситуація із затримками – вже звичайна практика. Наприклад, минулого місяця туристи (оператор JoinUp!) через перенесення рейсу сім годин провели в аеропорту "Бориспіль".

А за декілька днів до цього українці "застрягли" в єгипетському аеропорту. "Ми в полоні. Просто застрягли в чужій країні в аеропорту не найкращого типу! Без будь-якого доступу до інформації! Купили нову сімку і маємо зв'язок із зовнішнім світом!" – поскаржилася Лідія Кошарське.

Виправити ситуацію могло б обов'язкове страхування. Однак для цього необхідно ухвалити відповідний закон. Документ розробили (№8317) і зареєстрували ще рік тому, проте на розгляд до сесійної зали його так і не винесли. А зараз, з огляду на політичну ситуацію і розпуск Ради, шансів на ухвалення документа вкрай мало.

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