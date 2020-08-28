Українці купуватимуть долар за новими цінами: аналітик озвучив прогноз

В Україні подорожчають долар і євро.

Курс долара в Україні починаючи з понеділка, 3 вересня, встановиться на рівні 27,25-27,58 грн.

Євро, як очікується, коштуватиме у межах 32,35-33,15 гривень. Про це в прогнозі OBOZREVATEL сказав аналітик RoboForex Андрій Гойл.

Для порівняння офіційний курс валют НБУ 28 серпня: долар – 27,46 грн, євро – 32,43 грн.

За словами експерта, на курс валют у перший тиждень вересня впливатиме як політика Нацбанку, так і рішення Федеральної резервної системи США.

"Мінфін не проводив аукціонів із розміщення ОВДП, новини приходили переважно з реального сектору економіки: за програмою кредитування малого і середнього бізнесу "0-5-7-9%" було видано 5,5 млрд гривень. На світових ринках індекс долара зміцнює проти кошика світових резервних валют. Виступ глави Федрезерву США (аналог Нацбанку України в США) Джерома Пауелла містив тези, які говорять про зміну "фокусу" з розширення балансу регулятора на утримання інфляції в межах 2%", – зазначив Гойлов.

Наслідком цього на світовому валютному ринку може стати зміцнення долара щодо євро.

"Курс долар/гривня залишатиметься в діапазоні 27,25-27,58 грн, євро/гривня – у ціновому каналі 32,35-33,15 грн", – спрогнозував Гойлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара за перший тиждень вересня подорожчає з 27,4 до 27,6 грн/$. Такий прогноз озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!