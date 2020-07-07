Українці по-новому платитимуть податки за землю: чи змусять віддавати по 6 тисяч

В Україні група нардепів від "Слуги народу" зареєструвала законопроєкт №3131, в результаті якого кожен власник землі має платити щонайменше 1400 грн за гектар. Це, як вважають парламентарі, дозволить вивести ринок із тіні і наповнити місцеві бюджети на 6-8 млрд грн.

Про те, як працюватиме нововведення і кого воно стосується – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Чи всім власникам землі доведеться заплатити по шість тисяч гривень?

Ні. Законопроєкт всього лише встановлює мінімальну суму, яку має заплатити українець за свій сільськогосподарський пай. В середньому це близько 1400 грн за га (в Київській області, наприклад, 1326,5 грн). Розмір мінімального податку – 5% від оцінкової вартості гектара. Платити його треба раз на рік.

Якщо прибутковий податок (на прибуток, який отримали від паю) і податок на землю (встановлює місцева влада в межах від 0,3% від оцінкової вартості) менші за мінімальну суми, то доведеться заплатити мінімальну суму.

Але тут є важливе уточнення. Зараз, як пояснює юрист Олександр Плахотник, згідно із 281-ю статтею Податкового кодексу пенсіонер, ветеран, чорнобилець, який володіє землею площею до 2 га, може взагалі не платити податки.

Згідно із законопроєктом №3131, платити мають всі, хто володіє землею сільськогосподарського призначення площею від одного га. І навіть ветерани та пенсіонери, які зараз нічого не платять.

А коли гектаром володіє пенсіонер, який не займається бізнесом і не здає землю в оренду?

Один з авторів законопроєкту Мар'ян Заблоцький у коментарі OBOZREVATEL заявив: в Україні немає жодного пенсіонера, який володіє землею площею менше гектара, самостійно її обробляє або ж зовсім її не використовує. Мовляв, насправді вся подібна земля вже перебуває в оренді, але офіційно відносини не оформлюють.

"Спробуйте самі обробити хоча б грядку. А потім уявіть кілька гектарів. Неможливо це зробити. Є орендар, який офіційно не оформляє оренду і не платить податки до бюджету села. Не існує пенсіонера, який би самостійно обробляв кілька гектарів. Це фізично неможливо", – розповідає Заблоцький.

За його оцінками, мінімальний податок у 5% і так покриє всі вже наявні податки, тобто для тих, хто платить прибутковий податок, податок на землю, а ще податки як фізособа-підприємець, вже платять більш ніж 1400 грн. Тобто для них нічого не зміниться.

В Україні паями, згідно з даними Податкової служби за 2019 рік, володіють 3,6 млн осіб. А середня площа – 4,1 га. З усіх власників 2,3 млн самостійно обробляють свої паї (в усякому разі так зазначено у звітності).

Істотна частина паїв здається в оренду нелегально. А ті, хто обробляє самостійно, найчастіше відкривають фермерські господарства і займаються бізнесом. Фактично й так платять не менше 1400 грн за га. Ідея законопроєкту: ті, хто ухиляється від податків, змушені будуть платити.

Експерти проти податків для фізосіб

Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку зазначило, що не варто вводити мінімальний податок для фізосіб, які володіють щонайменше одним гектаром. "Зазначені ділянки надаються найперше з метою задоволення власних потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції", – йдеться у звіті.

При цьому розмір такої ділянки, яку українець може отримати безкоштовно, згідно із 121-ю статтею Земельного кодексу, становить до двох гектарів.

"Не зрозуміло, про оподаткування яких доходів таких власників (користувачів) земельних ділянок може йтися, якщо вони використовують вирощену продукцію виключно для власного споживання?", – йдеться у звіті.

"Ми впроваджуємо правила, згідно з яким найперше орендарі платитимуть податки до місцевих бюджетів. Буде правило, що платити повинні "не менше ніж". Суму, яку встановили – в середньому 1400 грн за га. Це найменша сума, за якої можна хоч щось виростити. Ваш податок на землю в середньому складає 300 грн за гектар, прибутковий податок при поточних цінах уже становить 700 грн. Ну і плюс податок як фізособа-підприємець", – пояснює Заблоцький.