Українці по-новому платитимуть податки за землю: чи змусять віддавати по 6 тисяч
В Україні введуть мінімальний податок на землю
Ті, хто платить менш ніж 1400 грн за гектар, мають віддати встановлений мінімум
Нововведення стосується навіть пенсіонерів, які володіють одним гектаром
Законопроєкт повинен допомогти вивести ринок із тіні
В Україні введуть новий податок на землю.
В Україні група нардепів від "Слуги народу" зареєструвала законопроєкт №3131, в результаті якого кожен власник землі має платити щонайменше 1400 грн за гектар. Це, як вважають парламентарі, дозволить вивести ринок із тіні і наповнити місцеві бюджети на 6-8 млрд грн.
Про те, як працюватиме нововведення і кого воно стосується – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.
Чи всім власникам землі доведеться заплатити по шість тисяч гривень?
Ні. Законопроєкт всього лише встановлює мінімальну суму, яку має заплатити українець за свій сільськогосподарський пай. В середньому це близько 1400 грн за га (в Київській області, наприклад, 1326,5 грн). Розмір мінімального податку – 5% від оцінкової вартості гектара. Платити його треба раз на рік.
Якщо прибутковий податок (на прибуток, який отримали від паю) і податок на землю (встановлює місцева влада в межах від 0,3% від оцінкової вартості) менші за мінімальну суми, то доведеться заплатити мінімальну суму.
Але тут є важливе уточнення. Зараз, як пояснює юрист Олександр Плахотник, згідно із 281-ю статтею Податкового кодексу пенсіонер, ветеран, чорнобилець, який володіє землею площею до 2 га, може взагалі не платити податки.
Згідно із законопроєктом №3131, платити мають всі, хто володіє землею сільськогосподарського призначення площею від одного га. І навіть ветерани та пенсіонери, які зараз нічого не платять.
А коли гектаром володіє пенсіонер, який не займається бізнесом і не здає землю в оренду?
Один з авторів законопроєкту Мар'ян Заблоцький у коментарі OBOZREVATEL заявив: в Україні немає жодного пенсіонера, який володіє землею площею менше гектара, самостійно її обробляє або ж зовсім її не використовує. Мовляв, насправді вся подібна земля вже перебуває в оренді, але офіційно відносини не оформлюють.
"Спробуйте самі обробити хоча б грядку. А потім уявіть кілька гектарів. Неможливо це зробити. Є орендар, який офіційно не оформляє оренду і не платить податки до бюджету села. Не існує пенсіонера, який би самостійно обробляв кілька гектарів. Це фізично неможливо", – розповідає Заблоцький.
За його оцінками, мінімальний податок у 5% і так покриє всі вже наявні податки, тобто для тих, хто платить прибутковий податок, податок на землю, а ще податки як фізособа-підприємець, вже платять більш ніж 1400 грн. Тобто для них нічого не зміниться.
В Україні паями, згідно з даними Податкової служби за 2019 рік, володіють 3,6 млн осіб. А середня площа – 4,1 га. З усіх власників 2,3 млн самостійно обробляють свої паї (в усякому разі так зазначено у звітності).
Істотна частина паїв здається в оренду нелегально. А ті, хто обробляє самостійно, найчастіше відкривають фермерські господарства і займаються бізнесом. Фактично й так платять не менше 1400 грн за га. Ідея законопроєкту: ті, хто ухиляється від податків, змушені будуть платити.
Експерти проти податків для фізосіб
Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку зазначило, що не варто вводити мінімальний податок для фізосіб, які володіють щонайменше одним гектаром. "Зазначені ділянки надаються найперше з метою задоволення власних потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції", – йдеться у звіті.
При цьому розмір такої ділянки, яку українець може отримати безкоштовно, згідно із 121-ю статтею Земельного кодексу, становить до двох гектарів.
"Не зрозуміло, про оподаткування яких доходів таких власників (користувачів) земельних ділянок може йтися, якщо вони використовують вирощену продукцію виключно для власного споживання?", – йдеться у звіті.
"Ми впроваджуємо правила, згідно з яким найперше орендарі платитимуть податки до місцевих бюджетів. Буде правило, що платити повинні "не менше ніж". Суму, яку встановили – в середньому 1400 грн за га. Це найменша сума, за якої можна хоч щось виростити. Ваш податок на землю в середньому складає 300 грн за гектар, прибутковий податок при поточних цінах уже становить 700 грн. Ну і плюс податок як фізособа-підприємець", – пояснює Заблоцький.