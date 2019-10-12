Українську землю продаватимуть іноземцям? В "Слузі народу" показали несподіване рішення

В Україні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українську землю зможуть купувати компанії, якими володіють іноземці, якщо вони як мінімум три роки платять податки в країні.

Водночас глава профільного комітету від "Слуги народу" Микола Сольський зовсім зареєстрував законопроєкт, який повністю відкриє ринок землі для іноземців з 2024 року. Про це йдеться в заяві прем'єра на офіційному каналі в telegram і законопроекті №2178-10.

Таким чином, "Слуга народу" фактично змінила своє рішення і хоче дозволити продавати українську землю іноземцям.

"Компанії, кінцевими бенефіціарами яких є іноземці, не можуть купити українську землю. Це не стосується тих іноземних громадян, які більше трьох років працюють на українській землі і платять податки до українського бюджету", – пояснив Гончарук.

В законопроекті Сольского сказано: до 1 січня 2024-го не допускається придбання юридичними особами, бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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