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18 жовтня • оновлено в 11:46
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/ Ринки та компанії

Українську землю продаватимуть іноземцям: у Раді несподівано підтримали новий документ

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В Україні аграрний комітет підтримав законопроєкт №2178-10 (автор – глава цього ж комітету, член "Слуги народу" Микола Сольський). Якщо документ підтримає і парламент, вже з 2024 року українську землю зможуть купувати іноземці.

Про це на своїй сторінці Facebook заявив нардеп Вадим Івченко. У законопроєкті Сольского зазначено: до 1 січня 2024-го не допускається придбання юридичними особами, бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Іноземні агрокомпанії, у яких було оформлено право оренди до відкриття ринку землі і які зареєстровані в Україні понад три роки, зможуть купувати землю відразу після відкриття ринку.

Українську землю продаватимуть іноземцям: у Раді несподівано підтримали новий документ

Новини
В Україні запустять ринок землі: з'явилися подробиці важливого закону

Сукупна площа сільгоспземель, які перебувають у власності громадянина або юридичної особи України, з урахуванням пов'язаних осіб: у межах однієї об'єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35% земель такої громади, в межах однієї області – 8% земель, в межах України – 0,5% земель, зазначено у законопроєкті.

Документ закріплює переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки, за умови продажу ділянки і якщо орендар платить ціну, за якою ділянка продається, а у разі продажу на аукціоні – якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою.

Ринок землі Верховна Рада пропонує запустити вже з 1 січня 2020 року. Фактично залишилося всього кілька місяців до моменту, коли паї можна буде продавати. У першому варіанті законопроекту, землю взагалі не хотіли віддавати іноземцям.

У доопрацьованому документі з одного боку уточнили, що паї не дістануться і тим українським компаніям, які належать громадянам інших держав. З іншого ж боку Кабмін пішов на поступки: деякі іноземці все ж таки зможуть скористатися новими можливостями ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство аграрної політики і продовольства аграрії Аграрний фонд України
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Одно спасение будет,прийдет Россия и отменит украинские законы о продаже земли.
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ефимов владимир
ефимов владимир
В Конгрессе США хотят признать "Азов" террористической организацией 09:31, сегодня В ответ на растущую глобальную угрозу белого националистического террора демократы Палаты представителей призывают Государственный департамент США добавить три международные крайне правые группы, в частности батальон "Азов", в свой список "Иностранных террористических организаций".
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ну все, промышленность развалили после 91гола,сейчас ещё и земли не будет. Не было такой страны и не будет никогда
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Imir Imir
Imir Imir
Pyankovsky Alexey, скоро до уровня россии скатимся
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