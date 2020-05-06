Українським підприємцям роздадуть по 2220 гривень на дітей: як і коли можна отримати

В Україні з середи, 6 травня, почалась виплата матеріальної допомоги для фізосіб-підприємців, які виховують дітей.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду 6 травня.

Допомога ФОПам на дітей

"Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування і належать до першої і другої групи платників єдиного податку, можуть скористатися можливістю отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 10 років", – сказала Лазебна.

Який розмір допомоги

1779 грн – на дітей віком до 6 років;

2218 грн – на дітей віком від 6 до 10 років.

Як отримати допомогу

Заяву і документи на отримання допомоги можна подати через електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики. Також це можна зробити через скриньку для кореспонденції в органах соціального захисту за місцем реєстрації і проживання. Або можна надіслати їх поштою.

Також це можна зробити за допомогою електронного додатку "Дія". Посилання на це знаходиться у розділі "Пенсія, пільги та допомога".

"Ця допомога призначатиметься з місяця подання заяви та необхідних документів і виплачуватиметься на період карантину і протягом одного місяця після його скасування", – сказала Лазебна.

За підрахунками Мінсоцу, ця виплата стосується понад 300 тисяч ФОПів, у яких виховується близько 400 тисяч дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн з бюджетного фонду боротьби з COVID-19 для допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців.