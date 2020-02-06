Українським фермерам дозволили оформлятися як ФОП: кого стосуватиметься

Кабінет міністрів дозволив дрібним українським аграріям реєструватися фізособами-підприємцями (ФОП). Також вони зможуть отримувати компенсацію за сплачений ЄСВ.

Про це повідомив міністр економіки України Тимофій Милованов у четвер, 6 лютого, у Facebook. Він розповів, що зробив уряд, щоб агросектор міг рости та створювати нові робочі місця.

"Ми запустили механізм реєстрації сімейних фермерських господарств як фізичних осіб-підприємців. Тепер вони можуть обирати спрощену систему оподаткування – єдиний податок 4-ї групи. Йдеться про 3,9 млн особистих селянських господарств – а це дуже потужна частина усього агро. У 2018 році вони виробили 41% валової продукції сільського господарства. Тож тепер вони можуть легалізуватися як сільськогосподарські виробники та отримувати з державного бюджету компенсацію за сплачений єдиний соціальний внесок", – написав Милованов.

Міністр уточнив, що виплати стартують вже у 2020 році. На компенсацію ЄСВ планується виділити 50 млн. грн.

Також Милованов повідомив, що Кабмін вирішив створити Фонд часткового гарантування кредитів. "Фонд спростить отримання кредитів дрібним фермерам, які не мають кредитної історії. Це означає, що дрібні фермери зможуть взяти кредити на більш вигідних умовах, а отже – пришвидшити розвиток свого бізнесу", – пояснив міністр.

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