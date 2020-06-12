Український закон про банки перевірять на конституційність

До Конституційного суду України надійшло подання про відповідність усім нормам закону про банки, який необхідний для співпраці з МВФ.

Як повідомив відділ комунікацій КС і правового моніторингу, подання надійшло 11 червня від 64 народних депутатів України.

"До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього Закону", – йдеться у повідомленні.

Про що сказано у документі

У поданні депутати заявили, що закон, який забороняє повернення банків колишнім власникам (зокрема, ПриватБанку), не відповідає низці статей Конституції. Вони вимагають визнати неконституційність закону в цілому та окремих його положень.

Депутати попросили перевірити закон про банки Сторінка Конституційного суду України у Facebook

Про що закон

Згідно з документом, колишні власники ПриватБанку не зможуть повернути фінансову установу, а компенсація опиниться під загрозою. Норми в ньому прописані в такий спосіб, що якщо обсяг зобов'язань перевищував розмір депозитів, то фактично отримати відчутну компенсацію за його втрату буде неможливо. Детальніше про законопроєкт можна прочитати тут.

Іншими словами, Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов втратять можливість повернути банк або отримати мільярдні компенсації.

Головне про закон:

гарантує неповернення виведених із ринку банків до колишніх власників (зачепить усі фінустанови);

банк або інші особи можуть оскаржити в суді в установленому законодавством порядку рішення НБУ;

оскаржити можна тільки за Кодексом адміністративного судочинства (колишні власники "Привату" подали позови до судів як господарської, так і адміністративної юрисдикції);

якщо рішення НБУ про ліквідацію, націоналізацію оскаржують, це не відновить того становища банку, яке існувало до ухвалення відповідного рішення НБУ (тобто до колишніх власників він не повернеться);

оскарження не може бути підставою для визнання недійсними угод чи інших дій, вчинених під час процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку;

оскарження не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент ухвалення такого рішення, крім права на відшкодування завданих збитків;

обов'язок довести збиток покладений на колишніх власників фінустанови, які хочуть компенсації;

відшкодування втраченої вигоди здійснюється в розмірі прибутку, який акціонер банку міг би реально отримати, а ухвалене рішення НБУ стало єдиною причиною, що позбавила його цього прибутку;

відшкодування збитків здійснюється у грошовій формі. Відшкодування в інший спосіб (передання речі того самого типу та тієї самої якості тощо) не допускається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою. У МВФ заявили, що в разі прийняття закону про банках України може претендувати на новий кредит.

Верховна Рада 13 травня під другому читанні і в цілому ухвалила законопроект, який регулює роботу банківської діяльності та від якого, в тому числі, залежить отримання фінансової допомоги МВФ.