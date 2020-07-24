Український Vodafone викрили у прийомі платежів із Криму

Український оператор мобільного зв'язку Vodafone викрили в тому, що він дозволяє поповнювати рахунки своїх абонентів із території включеного Криму.

Це можна зробити в мережі платіжних терміналів Payberry – однієї з найбільших у Криму. Термінали беруть комісію в 10 % і переводять рублі в гривні за завищеним курсом, йдеться в публікації "Крим. Реалії".

Видання повідомило, що його кореспондент у Севастополі зміг поповнити рахунок абоненту "Vodafone Україна" в Києві.

"Як випливає з інформації, що міститься в чеку, із суми в 100 рублів термінал списав комісію в 10 рублів, решта 90 рублів потрапили на рахунок київського абонента Vodafone протягом хвилини після здійснення транзакції. На етапі перерахування коштів суму було перераховано з рублів у гривні. В результаті на рахунок абонента надійшла 21 гривня. Гроші було конвертовано за курсом 3,33, за середнього курсу гривні в кримських банках – 2,8", – зазначив сайт.

Також термінали пропонують поповнити рахунки абонентів інших українських операторів – Lifecell, 3mob і "Інтертелеком". Але під час спроби це зробити з'являлося повідомлення про помилку.

Також поповнити рахунок Vodafone в Україні можна із сайту Payberry.

Поповнення Vodafone із Криму "Крим. Реалії"

Видання повідомило, що власником терміналів є компанія "Пейберрі", яка зареєстрована в Севастополі.

У пресслужбі "Vodafone Україна" заявили, що компанія "дотримується всіх вимог українського законодавства і не співпрацює з юридичними особами, зареєстрованими на непідконтрольній території України".

Видання припустило, що обійти санкції компанії "Пейберрі" допомагає "Пейберрі Глобал", яка зареєстрована в Краснодарі. Однак явних зв'язків між ними у відкритому доступі немає. "Пейберрі" на запит не відповіла.

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