Український перевізник заявив про мільйонний обман з боку "Вест Гранд Трейд Україна"

Компанія імпортер добрив "Вест Гранд Трейд Україна", засновником якої є громадянин Польщі Хенрік Гороль (Henryk Gorol), обдурила українського перевізника ТОВ "Промдрімлайт" більш ніж на мільйон гривень, відмовившись платити за отримане транспортно-експедиторське обслуговування.

Про це повідомив директор підприємства "Промдрімлайт" Василь Краєвський, передає "Апостроф".

За його словами, отримані збитки є наслідком свідомих і навмисних шахрайських дій з боку керівника "Вест Гранд Трейд Україна" Назара Приведи, скоєних за вказівкою власника підприємства Хенріка Гороль.

"ТОВ "Вест Гранд Трейд Україна", згідно з умовами договору, повинно було сплатити ТОВ "Промдрімлайт" за перевезення вантажу з Польщі в Україну 1182702 грн, але, отримавши послугу, відмовилося від своїх фінансових зобов'язань", - зазначив Краєвський, підкресливши, що такі схеми є нищівними, як для приватного оператора, так і для УЗ, оскільки саме користування залізничною інфраструктурою є важливою складовою загальної вартості послуг.

Крім того, директор компанії-перевізника заявив, що зазначена афера - заздалегідь спланований злочин, не тільки завдає матеріальної шкоди вітчизняним підприємствам, а й через несумлінність таких міжнародних партнерів, як "Вест Гранд Трейд Україна", призводить до розчарувань в можливості стратегічної співпраці між Україною і Польщею.

Зараз відомості про вчинення злочину компанією "Вест Гранд Трейд Україна" внесені Франківським відділенням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області в ЕРДР, відкрито кримінальне провадження № 12019140080001971 від 26.07.2019 року, по ч.1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Як повідомляє джерело в правоохоронних органах, директор "Вест Гранд Трейд Україна" Назар Приведа під час допиту не зміг відповісти на ряд питань по суті, що може свідчити про його загальну необізнаність справами фірми, номінальне зайняття їм посади керівника і в цілому фіктивності підприємства.

У докази вище викладеного є факт, що представники "Вест Гранд Трейд Україна" відкидають звинувачення з боку ТОВ "Промдрімлайт" і відзначають відсутність боргу за спожиті послуги.

Слід також додати, що раніше іншу компанію, засновником якої є Хенрік Гороль, також викрили у протиправній діяльності - ТОВ "Біо-Енерджі" не сплатило до бюджету податок на прибуток підприємства в загальному обсязі 640 946,88 грн.

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