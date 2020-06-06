Український нардеп задекларував 158 квартир: близько 30 здає в оренду

Народний депутат, член депутатської групи "За майбутнє" Віктор М'ялик у декларації за 2019 рік вказав, що володіє 158 квартирами в Києво-Святошинському районі.

Документ був опублікований в Єдиному реєстрі декларацій, повідомив проєкт "Слово і діло". Площа квартир – від 38 до 95 кв. метрів. Усі вони знаходяться у Софіївській Борщагівці (Києво-Святошинський район, Київська область).

Загальна площа нерухомості – 9 тис. 978 кв. м. Сайт зазначає, що це абсолютний рекорд у Раді як за кількістю квартир, так і за їхньою площею.

Також М'ялику належать гаражі, місця для парковок і земельні ділянки (площею як 520 так і понад 1000 кв. метрів) у тому ж районі.

Квартири нардепа Віктора М'ялика

На чому їздить родина нардепа

Депутат відзвітував і про свій автопарк. У декларації сказано, що М'ялик володіє автомобілем Lexus LS460L (2015 року випуску) та Lexus LX570 (2016 року випуску). На момент придбання машини коштували 3,4 млн грн і 3,7 млн ​​грн.

Дружина нардепа – Дарина М'ялик – їздить на PORSCHE CAYENNE (2018 року випуску), а також на MERCEDES-BENZ (2016 року випуску), які обійшлися сім'ї в 5,6 млн грн і 3 млн грн.

Скільки заробили

М'ялик вказав, що за 2019 рік на посаді нардепа отримав 314117 грн зарплати. Його дружина, працюючи в ТОВ "МДС-БУД", отримала за рік 29 099 грн.

При цьому від продажу нерухомості та здачі майна в оренду М'ялик за рік отримав кілька мільйонів. Дружина нардепа також отримує чималий дохід від здачі нерухомості в оренду.

Які у депутата заощадження

Сім'я зберігає і чималі суми на банківських рахунках. Зокрема, в Приватбанку М'ялик має три рахунки, на яких лежить: 2,4 млн грн, 553 700 грн та 260 366 грн. Його дружина у "Приваті" зберігає 108 820 грн і 13 378 доларів.

Нардеп також задекларував і готівку – 150 млн гривень і 1 млн доларів. Подарунки або інші нематеріальні активи в декларації вказані не були.

Як пояснив свою декларацію

Нардеп пояснив, що до депутатства займався будівництвом нерухомості, яку потім продавав. За його словами зараз (станом на червень 2020 року) більшості квартир у нього вже нема, повідомили "Вісті Рівненщини".

"Я не купував ці квартири, я їх будував, а потім продавав. З доходу сплачував податки. І ті квартири нібито на мені, але вони були за 19-ий рік. Там частково на мені квартири ще й залишилися", – сказав М'ялик.

За його словами, частину квартир він продав людям на виплату, однак за документами вони залишаються на ньому, доки не буде сплачено усю суму.

"Там є і мої квартири, які не хочу продавати. У мене є 37 квартир. Одна квартира – на дітях, одна – на дружині. Решту я здав в оренду. Тому що мені треба на щось жити. Законом на сьогодні це не забороняється. У мене є багато офіс-приміщень, у мене є торговий центр", – додав Мялик.

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подав свою декларацію за 2019 рік. У ній він вказав будинок площею 492,2 кв. м у Софіївській Борщагівці (село поруч із Києвом) вартістю майже 3 млн грн, кілька квартир у столиці та області.

Народна депутатка та лідерка фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко у 2019 році заробила 618,3 тис. грн та отримала $5,5 млн за компенсацію збитків, заподіяних політичними репресіями.

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в 2019 році заробила 935 тис. грн.

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