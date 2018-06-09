Український лоукростер запустить більше 50 рейсів: повний список

Новий український лоукостер SkyUp отримав дозвіл Державіаслужби на польоти за 55 регулярними та чартерними маршрутами.

Це стало можливим за результатами засідання комісії Державної авіаційної служби України 30 травня після задоволення всіх запитів авіакомпанії, передає avianews.com.

Зокрема, українському авіаперевізнику нададуть права на польоти за внутрішніми регулярними маршрутами на необмежений період між наступними містами:

Київ - Одеса;

Львів - Одеса;

Харків - Одеса.

Також комісія схвалила заявки SkyUp на польоти за такими міжнародними регулярними маршрутами:

з Києва до Барселони, Ларнаки, Ріміні, Аліканте, Пальма-де-Майорку, Батумі, Бургас, Варну, Тенеріфе, Тирани;

з Харкова в Барселону, Ларнаки, Ріміні та Бургас;

зі Львова в Барселону та Ларнаки;

із Запоріжжя в Барселону;

з Одеси в Барселону, Ріміні, Ларнаки.

Літати за вищепереліченими рейсами SkyUp зможе також протягом необмеженого періоду.

Тимчасові права на здійснення міжнародних рейсів (на період до 27 жовтня 2018 року) авіакомпанія отримала за такими маршрутами:

Київ - Анталія, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват, Тирана, Батумі, Монастір;

Харків - Анталія, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват;

Львів - Анталія, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват;

Одеса - Анталья, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват;

Запоріжжя - Анталія, Шарм-ель-Шейх, Тіват;

Чернівці - Анталія;

Вінниця - Анталія;

Херсон - Анталія.

Відзначається, що внутрішні рейси будуть виконуватися за лоукост-концепцією.

Зараз флот SkyUp складається з двох літаків Boeing 737-800 2013 року випуску. У червні компанія має намір взяти в лізинг широкофюзеляжний 330-місцевий літак Airbus A330, а також вузькофюзеляжний Boeing 737-700 на 149 місць.

Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній віце-прем'єр міністр України Борис Колесніков пояснив, що потрібно для створення українського лоукостера.