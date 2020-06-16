На "Електроважмаш" прийшли з обшуками: викрили у співпраці з Росією

У Харківській області правоохоронці прийшли з обшуками на державний завод "Електроважмаш". Його продукцію за збитковими цінами в обхід санкцій поставляли до Росії.

Низку угод, про яких заздалегідь було відомо, що вони збиткові, посадовці заводу уклали у 2019-2020 роках. Розрахунки за ними велися в рублях. Про це повідомила прокуратура Харківської області.

"Під виглядом договірних відносин із англійською фірмою поставка агрегатів та запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалась безпосередньо з "Електроважмашу" до Брянського машинобудівного заводу, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у РФ. Водночас продукція ДП, яке й так перебуває у вкрай скрутному фінансовому становищі, реалізовувалась за вартістю, значно нижчою від собівартості", – повідомили в прокуратурі.

Попередньо з'ясовано, що лише від двох поставок тягових агрегатів "Електроважмаш" зазнав збитків на 1 млн 100 тис. грн. Ще низку поставок підприємство не встигло виконати.

У прокуратурі повідомили, що на заводі тривають обшуки.

Обшуки на "Електроважмаші" Прокуратура Харківської області

Обшуки на "Електроважмаші" Прокуратура Харківської області

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