Українських заробітчан стали активніше кликати на роботу за кордон

Іноземні роботодавці стали активніше запрошувати українців на роботу.

Найбільший попит на наших співвітчизників у наймачів з Польщі, Чехії та Німеччини. Про це з посиланням на дані сайту з пошуку роботи Jooble повідомив OpenDataBot.

"На початку літа на сайті Jooble було зафіксовано 6,7 тисяч вакансій, пов’язаних з працевлаштуванням в інших країнах. З цього часу кількість таких вакансій зросла і зараз становить майже 8 тисяч", – йдеться у повідомленні.

Кількість вакансій, які пропонують українцям за кордоном OpenDataBot

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ринку праці в середині липня 2020 року з'явилися сотні вакансій, які не вимагають вищої освіти. Найбільш популярними стали мерчендайзер, охоронець, вантажник, продавець на ринку й касир.

В Україні стало більше вакансій на сайтах із працевлаштування. Ринок поступово почав відновлюватися після карантину.