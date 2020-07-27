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Українських заробітчан стали активніше кликати на роботу за кордон

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,8 т.
Українських заробітчан стали активніше кликати на роботу за кордон

Іноземні роботодавці стали активніше запрошувати українців на роботу.

Найбільший попит на наших співвітчизників у наймачів з Польщі, Чехії та Німеччини. Про це з посиланням на дані сайту з пошуку роботи Jooble повідомив OpenDataBot.

"На початку літа на сайті Jooble було зафіксовано 6,7 тисяч вакансій, пов’язаних з працевлаштуванням в інших країнах. З цього часу кількість таких вакансій зросла і зараз становить майже 8 тисяч", – йдеться у повідомленні.

Кількість вакансій, які пропонують українцям за кордоном

Кількість вакансій, які пропонують українцям за кордоном OpenDataBot

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ринку праці в середині липня 2020 року з'явилися сотні вакансій, які не вимагають вищої освіти. Найбільш популярними стали мерчендайзер, охоронець, вантажник, продавець на ринку й касир.

В Україні стало більше вакансій на сайтах із працевлаштування. Ринок поступово почав відновлюватися після карантину.

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