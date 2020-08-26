В Україні анонсували посилені перевірки через зарплати "в конвертах".

В Україні з 1 вересня Держслужба з питань праці посилить перевірки офіційного оформлення працівників.

Роботодавцям, які наймають людей без офіційного працевлаштування, загрожуватимуть значні штрафи. Про це повідомили на сторінці Пенсійного фонду у Facebook.

Там нагадали, що таке порушення трудового законодавства передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність.

Як карають за працівників-"нелегалів"

кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис. грн, позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.

адміністративна відповідальність: штраф від 8,5 до 34 тис. грн.

фінансова відповідальність: штраф від 47,2 тис. грн до 141,7 тис. грн.

Що саме перевірятимуть

Перевірки проводитимуть інспектори Держпраці. Вони можуть прийти на підприємство чи у компанію без попередження, а для початку перевірки їм достатньо лише пред'явити посвідчення.

Інспектор має право вільно заходити до будь-яких виробничих, службових і адміністративних приміщень. Також він може перевіряти будь-які документи щодо працівників, та спілкуватися з ними там керівництвом як у присутності свідків, так і наодинці.

Інспектор може перевіряти:

чи оформлені трудові відносини з працівниками;

чи своєчасно та у повному обсязі вони отримують зарплату та інші виплати.

чи дотримуються державних гарантій в оплаті праці: щорічні відпустки, оплата роботи у надурочні години тощо.

скільки часу фактично працює працівник тощо.

Перевірки роботодавців dsp.gov.ua

Чому перевірки важливі

Держава контролює, щоб люди були офіційно оформлені та не отримували зарплату "в конвертах" з кількох причин. По-перше, офіційно влаштованому працівнику зараховуватиметься трудовий стаж, а роботодавець робитиме за нього відрахування у Пенсійний фонд. По-друге, офіційно оформлений працівник отримує соціальні гарантії: право на відпустку (у тому числі на час вагітності та пологів), страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, право на оплату лікарняних.

У свою чергу людина, що працевлаштована неофіційно, позбавлена законодавчого захисту та повністю залежить від роботодавця та його дій по відношенню до працівників. Офіційно ж оформлені трудові відносини надають можливість відстоювати права у судах у разі конфлікту з роботодавцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ринок праці в Україні та світі активізується вже до осені. За кордоном будуть потрібні лікарі, кухарі і торгові агенти, а також представники робітничих спеціальностей.

За даними станом на початок липня, без трудової книжки, тобто неофіційно, працював кожен п'ятий українець. Найчастіше на неофіційну роботу влаштовуються жителі сіл (близько 1,8 млн).

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