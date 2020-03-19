В Україні скоротили час роботи супермаркетів: новий графік

Українські мережі супермаркетів "Сільпо" і Novus через перебої в роботі громадського транспорту скоротили час роботи своїх магазинів.
Зокрема, в компанії Fozzy Group, яка володіє мережею "Сільпо", агентству "Інтерфакс-Україна" пояснили, що так співробітникам буде простіше добиратися на роботу і додому.
Супермаркети скоротили час роботи
"Ми ухвалили рішення скоригувати графік роботи деяких не цілодобових магазинів і зменшили на годину час їх відкриття і закриття. Тепер майже 180 супермаркетів "Сільпо" працюватимуть з 9:00 до 22:00, щоб наші колеги могли безперешкодно дістатися на роботу і додому", – повідомила керівниця департаменту корпоративних комунікацій Fozzy Group Ніна Міщенко.
За її твердженням, новий графік не вплине на доступність товарів і сервіс для покупців. "Ми активно працюємо, щоб полиці були повними, а на складах була достатня кількість продукції. Актуальні години роботи супермаркетів рекомендуємо дивитися на сайті компанії, є кілька супермаркетів, які закриваються о 21:00 і 21:30", – додала вона.
Також вирішив скоротити час роботи своїх магазинів і ритейлер Novus.
"Звертаємо вашу увагу, що з введенням додаткових заходів і обмежень руху громадського транспорту компанія Novus вимушено тимчасово змінює графік роботи магазинів мережі", – повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, з 18 березня магазини Novus почали працювати з 9:00 до 22:00.
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