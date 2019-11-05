Українські студенти вирушили в Роттердам завдяки перемозі в престижному конкурсі

5 листопада тридцять переможців всеукраїнського освітнього проекту "Морське справа 2019" вирушили в відоме портове місто Роттердам.

Там студенти 15 провідних морських і транспортних вузів України проведуть чотири незабутні дні. Хлопців чекає насичена програма: відвідування виставки морського і річкового транспорту Europort 2019, знайомство з новинками і досягненнями галузі, спілкування з фахівцями, візит в Роттердамський порт – один з найбільших в Європі, огляд терміналів і зустріч з представниками компанії EMO, а також вражаючі екскурсії по Амстердаму і Роттердаму.

Поїздку для юних моряків в рамках проекту "Морське справа 2019" організував благодійний Фонд Бориса Колеснікова, який реалізує освітні програми для студентів технічних спеціальностей.

У конкурсі "Морська справа 2019" взяли участь 1 500 студентів з 36 навчальних закладів. Вони пройшли два відбіркові етапи (рішення задач з профільних предметів і тестування з технічного англійської мови). У фіналі учасники презентували членам журі власні проекти з розвитку морської та річкової галузі в Україні. Автори тридцяти перспективних і оригінальних робіт отримали можливість вирушити в Нідерланди і перейняти передовий досвід.

"Я в передчутті поїздки в Роттердам! Так чекала її, оновлювала знання, працювала над проектом" Розвиток туристичної галузі Херсона за допомогою морських і річкових послуг ". Мені вдалося зацікавити членів журі і звернути їх увагу на свій доробок. Дякую Фонд Бориса Колеснікова за можливість відвідати Роттердам – світовий центр морської промисловості. Напевно ця поїздка запам'ятається на все життя, ми дізнаємося багато корисної інформації і познайомимося з професіоналами, це все обов'язково стане в нагоді нам у майбутньому ", – впевнена Анна Бориса нко з Херсонського національного технічного університету (м Херсон).

Нагадаємо, 1 листопада Фонд Бориса Колеснікова став переможцем Національного рейтингу благодійників 2019 номінації "Засоби для розвитку науки і освіти" в сегменті благодійників з бюджетом від 10 до 100 млн грн на рік ".

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