Українські фермери поставили ультиматум владі

Фермери Одеської області заявили, що перекриють траси, якщо держава не надасть їм допомогу через посуху.

За їхніми словами, несприятливі умови у регіоні тривають другий рік поспіль, однак бодай-якоїсь підтримки вони не можуть отримати, йдеться у повідомленні на сайті Всеукраїнського конгресу фермерів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Без допомоги Уряду бесарабський фермер не виживе в цьому році. Щоб посіятись торік ми взяли кредити на добрива, насіння, солярку. Все майно зараз заставлене ще з минулого року. На нас ніхто не звертає уваги. До нас приїжджали всі: і Тарас Висоцький (заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства), тричі був сам міністр і губернатор, але результату немає. Приїжджають і розказують, що немає схеми виплати", – сказав фермер Олександр Пересудько.

За словами аграріїв, зараз Кабмін пообіцяв їм підготувати програму про компенсацію страхування. В теорії це виглядало б так: страхування буде коштувати 300-400 грн. за гектар і 50% мають компенсувати. Але це мінімум.

Зараз в регіоні вже загинули від 80% до 100% озимих, тепер продовжують гинути ярові культури. На сьогодні господарства вже залишились без соняшника, проса і кукурудзи.

"Посуха була з 2019 року. Ще з 2018 року аграрії увійшли в кредити для посівної у 2019 р. Очікували, що, затягнувши паски в 2020 році, стануть на ноги, але потрапили в пастку: виклались на повну, грошей на рахунках немає, склади пусті, в полях все згоріло, орендну плату пайщикам заплатити нема з чого, податки – нема з чого", – сказала голова асоціації фермерів Бесарабії Алла Стоянова.

Посуха в Одеській області farmers.org.ua

Така критична ситуація загроза не лише для аграріїв, а й для всього регіону: тут фермерські господарства є бюджетоутворювальними. А отже без сплачених ними податків уся соціальна сфера району залишиться без зарплат.

"Уряд знає про нашу біду – були акції протестів. Можливості допомогти в Уряді є, але бракує розуміння, як вони можуть допомогти. Компенсація – чудовий механізм, але на сьогодні Торговельна палата не визнає посуху форсмажором. Без реальної фінпідтримки аграрії не виживуть. Є приватне страхування, але воно дуже дороге. Якби був інструмент компенсації страхового платежу – впевнена, аграрії ним би скористались", – додала Стоянова.

На необхідності запровадження страхового платежу наголошує і голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник. Але, щоб вирішити проблему бесарабських фермерів, потрібен комплекс заходів.

"Без компенсації з резервного фонду за втрачений врожай цьогоріч в регіоні буде біда. Має бути масштабна програма зрошення, саме державна, бо приватний бізнес не потягне її відновити. Потрібно, щоб фермери навчились користуватися страховими продуктами. Будемо вимагати компенсацію страхового платежу, як це діє в ЄС", – пояснив Слободяник.

Всеукраїнський конгрес фермерів закликав аграріїв об’єднуватись і виробити потужну і активну громадську позицію. У ньому вважають, що це дозволить змусити державу вжити конкретних кроків на підтримку фермерів не лише Бесарабії, а й інших регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році посуха охопила всю територію Європи, через це Україна проходить період маловоддя. Понад 80% орних земель уже відчувають дефіцит вологи, а східний Крим – Керч, Феодосія, а також Севастополь і Сімферополь – і взагалі можуть залишитися без води.

Складна ситуація склалася в цьому році з урожаєм в Україні. І справа не лише в пандемії коронавірусу, що охопила країну і весь світ. Аномально безсніжна зима і посушлива весна загрожують українцям підвищенням цін на хліб, а аграріям – серйозними втратами.