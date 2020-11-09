Українські чиновники бояться сказати президенту, що Туреччина не купуватиме українські двигуни для своїх безпілотників

Туреччина відмовилася від використання у виробництві військових ударних безпілотників Bayraktar двигунів ТВ2 українського виробника "Мотор Січ".

Про це повідомив міжнародний інформаційний портал про оборонну та аерокосмічну промисловості Global Defense Corp.

За його даними, турецькі військові віддали перевагу двигуну виробництва дочірньої компанії Turkish Aerospace Industries.

"Новий двигун, зроблений TUSAS Engine Industries має найвищі показники ефективності у своєму класі в усьому світі", – пише Global Defense Corp, цитуючи слова Сельчука Байрактара, технічного директора Bayraktar.

Він також поділився відеоматеріалами з випробувань двигуна й зазначив, що це не прототип, а двигун масового виробництва.

Перехід на використання двигунів власного виробництва Туреччина здійснює на тлі зовнішнього політичного тиску й введення різними країнами ембарго на постачання військових технологічних рішень.

Зі свого боку, Канада офіційно оголосила, що припинила видачу дозволів на експорт озброєнь для Туреччини, оскільки ці технології може бути використано Анкарою у воєнному конфлікті між Вірменією і Азербайджаном. А США почали блокування експорту двигунів Honeywell.

Як повідомлялося раніше, експерти попереджали, що можлива українсько-турецька угода у сфері оборонного співробітництва несе в собі безліч ризиків для Анкари.

Крім того, аналітики вважали дивною появу на переговорах в Анкарі про військово-технічну співпрацю В'ячеслава Богуслаєва.